Converge präsentieren nächsten neuen Song: ‘Reptilian’

Foto: Screenshot via YouTube, Epitaph. All rights reserved.

Nicht mehr lange hin bis zum 3. November und der Veröffentlichung von THE DUSK IN US. Converge versorgen uns glücklicherweise Stück für Stück, um die Wartezeit nicht allzu quälend werden zu lassen.

Der aktuellste Appetithappen nennt sich ‘Reptilian’ und ist hier zu sehen: