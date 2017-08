Converge veröffentlichen nach fünf Jahren neues Album: THE DUSK IN US

Die US-amerikanische Hardcore-Punk-Kulttruppe Converge veröffentlicht am 03. November 2017 den sehnlich erwarteten Nachfolger zu ALL WE LOVE WE LEAVE BEHIND (2012) via Epitaph Records. THE DUSK IN US ist ab sofort hier vorbestellbar.

Der Vierer aus Boston hat auch gleich noch ‘Under Duress’ auf YouTube und Spotify verfügbar gemacht. Sänger Jacob Bannon beschreibt den Song als “meine emotionale Reaktion auf die vielschichtige Welt, in der wir leben.”

Hört hier ‘Under Duress’ aus dem neunten Converge-Album THE DUSK IN US:

THE DUSK IN US wurde (natürlich) von Kurt Ballou in seinem Godcity Studio produziert und gemixt. Die Scheibe zeigt Converge künstlerisch weiterentwickelt mit ihrem Hang zur Avantgarde, aber immer noch den klassischen Bandsound im Vordergrund haltend.

Die Tracklist von THE DUSK IN US

A Single Tear Eye of the Quarrel Under Duress Arkhipov Calm I Can Tell You About Pain The Dusk in Us Wildlife Murk & Marrow Trigger Broken by Light Cannibals Thousands of Miles Between Us Reptilian

Ende Juli ist bereits die Zwei-Song-Digital-EP EVE erschienen (Vinyl-Release soll folgen), hört und seht hier:

CONVERGE-Tourdates