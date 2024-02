AC/DC: Gibt die Band ihre Welttournee bekannt?

auch interessant

Gerüchten zufolge wollen AC/DC am kommenden Montag ihre mutmaßlich anstehende Welttournee ankündigen. Dies geht aus Informationen des deutschen Fan-Forums hervor. Ursprünglich sollte besagtes Vorhaben bereits im Januar bekanntgegeben werden. Eine selbst gesetzte Frist ließen die Australier allerdings verstreichen. Stattdessen luden sie vor wenigen Stunden ein Teaser-Video in den Sozialen Medien hoch, das neben Band-Insignien den Schriftzug „Are You Ready?“, untermalt von dem gleichnamigen Song (THE RAZORS EDGE, 1990), zeigt.

AC/DC: Große Pläne für 2024?

Empfehlung der Redaktion AC/DC beim Power Trip Festival: Fotos, Videos & Setlist Hard Rock Am vergangenen Wochenende standen AC/DC seit langer Zeit mal wieder auf der Live-Bühne — beim Power Trip Festival in Kalifornien. Für AC/DC würde eine kommende Tournee ihr Livecomeback. Zuletzt tourte die Band 2016, damals noch mit Axl Rose am Gesang, welcher den aufgrund eines Hörsturz verhinderten Brian Johnson ersetzte. Ein vielbeachteter Headlinergig beim vergangenen Power Trip Festival schürte die Vermutungen, AC/DC könnten bald wieder regelmäßig auftreten. Mit Einschränkungen: Wie die Band bekannt gab, werde Schlagzeuger Phil Rudd auf der anstehenden Tour nicht mit dabei sein können. Bereits bei der Festivalshow wurde er von Matt Laug (Alice Cooper, Alanis Morissette) ersetzt.

Bassist Cliff Williams gab zudem seinen Rückzug bekannt. Wer stattdessen den Platz am Tieftöner einnehmen könnte, steht indes noch nicht offiziell fest. Allerdings kursiert laut OE24 die Vermutung, dass es sich bei dem potenziellen Mitstreiter ebenfalls um jemanden aus dem Guns N‘ Roses-Camp handeln könnte, nämlich Duff McKagan.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

POWER UP auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion AC/DC: 50 elektrisierende Ereignisse Hard Rock Zum 50. Jubiläum der strom- und finanzstärksten australischen Band blicken wir auf Begebenheiten, Anekdoten und Mythen zurück, welche die Karriere von AC/DC bestimmt und begleitet haben. Ob diese Information allerdings verlässlich ist, bleibt fraglich. Im Januar äußerte Comedian, Schauspieler und Podcaster Dean Delray, er habe aus verlässlicher Quelle erfahren, dass Cliff Williams nicht länger für Tourneen zur Verfügung stünde, was sich wenig später als korrekt herausstellte. Dabei schloss er allerdings Duff McKagan als möglichen Interimsbassisten explizit aus.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.