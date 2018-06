Cor Scorpii: Exklusive Album-Streampremiere von RUIN

Red Apollo veröffentlichen am 27.04.2018 THE LAURELS OF SERENITY. Die Band paart Post Metal mit Progressive- und Black Metal-Elementen. Hört das Album hier exklusiv vorab.

Der modernen Welt mangelt es zunehmend an Beständigkeit und so wird sie zum Inbegriff von Wachstum und Veränderung. Musik als Kunst ist bereits lange von diesem Trend betroffen und Bands und musikalische Trends entwickeln sich genauso schnell wie sie wieder verschwinden. Red Apollo hingegen unterscheiden sich in diesem Aspekt: Während ihres siebenjährigen Bestehens kommt die Band auf zwei Albumveröffentlichungen, vier EPs, erfolgreiche Touren mit zum Beispiel Black Tusk sowie über 150 Festivals und Clubshows. Dies soll aber nicht das Ende sein, und nun kommt mit THE LAURELS OF SERENITY ihr drittes Album. Es vereint acht Songs, die in den letzten…