Erlasse, Verbote und Untersagungen: Für Konzerte mit mehr als 1.000 Besuchern sieht es in fast ganz Deutschland erst mal düster aus.

Da es weiterhin keine bundeseinheitliche Verfügung gibt, muss man sich mühsam durch die Empfehlungen und Verordnungen der 16 einzelnen Bundesländer wühlen. Wie werden aktuell die Maßnahmen für Großveranstaltungen geregelt? Die einen untersagen, die anderen empfehlen lediglich. Wir haben für euch eine Übersicht erstellt. Baden-Württemberg In Baden-Württemberg werden alle Veranstaltungen mit einer Größe ab 1.000 Personen wegen des Coronavirus abgesagt. Dazu hat das Ministerium für Soziales und Integration als oberste Gesundheitsbehörde am 11.3. einen Erlass an die Gesundheitsämter herausgegeben. Bayern Hier gilt bereits eine Untersagung von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen, zunächst bis einschließlich 19. April. Alle staatlichen Theater, Konzertsäle…