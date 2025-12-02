Das komplette Couch-Interview mit Doro findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast?

Doro: Ich habe nachts mit einem Kleistereimer bewaffnet die dunkelsten Ecken der Stadt zuplakatiert und mich mit anderen Wildplakatierern geprügelt. Das war’s wert – es war ja für meine eigene Band.

MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte?

D: Ich bin eine absolute Nuancenkrämerin. Sämtliche Tontechniker kriegen bei mir graue Haare.

MH: Wolltest du schon mal deine Musik an den Nagel hängen und einen „richtigen“ Job ergreifen?

D: Ich wollte noch nie aufgeben – egal, was war, egal, was kommt: Ahnungslose Manager und diverse andere Arschlöcher in der Branche konnten mich noch nie aufhalten.

MH: METAL HAMMER spendiert dir ein Getränk. Was bestellst du?

D: Einen Coconut-Ananas-Smoothie!

Eine Ranch für gerettete Tiere

MH: Wann hast du zuletzt in einer Disco getanzt und worauf?

D: Im Duff’s Brooklyn nach einem unserer wildesten Konzerte. Duff’s ist der geilste Metal-Laden in New York. Ihr müsst da unbedingt mal vorbeigucken.

MH: Jemand schenkt dir hundert Euro. Was würdest du spontan davon kaufen?

D: Die Liquid Filled Vinyl von meinem Album WARRIORS OF THE SEA, um sie meinem besten Freund zu schenken. Er freut sich, und ich habe sogar noch einen Cent übrig.

MH: Dein größter, bis dato unerfüllter Lebenswunsch?

D: Ich hätte gerne eine Ranch für gerettete Tiere, die dort glücklich und ohne Angst gut leben können. Ich vermisse Tiere in meinem Leben. Aber es geht halt nicht, wenn man ständig auf Tour ist. Ich bin allerdings weltweit gut vernetzt mit vielen tollen Menschen, die sich gegen Tierleid einsetzen.

