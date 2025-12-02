Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Couch: Doro Pesch

Doro
Foto: PR, jochen rolfes. All rights reserved.
von
Kurz nach der Veröffentlichung ihrer Compilation WARRIORS OF THE SEA freut sich Doro Pesch bereits auf ihre „Magic Winter“-Tournee.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Das komplette Couch-Interview mit Doro findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast?

Doro: Ich habe nachts mit einem Kleistereimer bewaffnet die dunkelsten Ecken der Stadt zuplakatiert und mich mit anderen Wildplakatierern geprügelt. Das war’s wert – es war ja für meine eigene Band.

MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte?

D: Ich bin eine absolute Nuancenkrämerin. Sämtliche Tontechniker kriegen bei mir graue Haare.

MH: Wolltest du schon mal deine Musik an den Nagel hängen und einen „richtigen“ Job ergreifen?

D: Ich wollte noch nie aufgeben – egal, was war, egal, was kommt: Ahnungslose Manager und diverse andere Arschlöcher in der Branche konnten mich noch nie aufhalten.

MH: METAL HAMMER spendiert dir ein Getränk. Was bestellst du?

D: Einen Coconut-Ananas-Smoothie!

Eine Ranch für gerettete Tiere

MH: Wann hast du zuletzt in einer Disco getanzt und worauf?

D: Im Duff’s Brooklyn nach einem unserer wildesten Konzerte. Duff’s ist der geilste Metal-Laden in New York. Ihr müsst da unbedingt mal vorbeigucken.

MH: Jemand schenkt dir hundert Euro. Was würdest du spontan davon kaufen?

D: Die Liquid Filled Vinyl von meinem Album WARRIORS OF THE SEA, um sie meinem besten Freund zu schenken. Er freut sich, und ich habe sogar noch einen Cent übrig.

MH: Dein größter, bis dato unerfüllter Lebenswunsch?

D: Ich hätte gerne eine Ranch für gerettete Tiere, die dort glücklich und ohne Angst gut leben können. Ich vermisse Tiere in meinem Leben. Aber es geht halt nicht, wenn man ständig auf Tour ist. Ich bin allerdings weltweit gut vernetzt mit vielen tollen Menschen, die sich gegen Tierleid einsetzen.

Das komplette Couch-Interview mit Doro findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Katrin Riedl schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Couch Doro Doro Pesch Tiere Vinyl WARRIORS OF THE SEA
Limitierte Kreator-7"-Vinyl nur in METAL HAMMER 01/2026
MH_Kreator_2026_quer2
Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7". Jetzt vorbestellen!
Das neue Kreator-Album KRUSHERS OF THE WORLD wird 2026 mit einem Paukenschlag eröffnen und verspricht bereits, das Thrash Metal-Highlight des Jahres zu werden. Wir feiern das kommende Machtwerk von Mille Petrozza, Jürgen „Ventor“ Reil, Sami Yli-Sirniö und Frédéric Leclercq mit einer exklusiven Vinyl-7“: Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story. Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 12.12.2025…
Weiterlesen
Zur Startseite