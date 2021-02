Cradle Of Filth enthüllen den Titel ihres 13. Studioalbums

Die schwarzdüsteren Dark-Metaller Cradle Of Filth enthüllten den Titel ihres neuen Studioalbums. Es wird den Namen EXISTENCE IS FUTILE tragen. Ihr neues Werk, welches den 13. kreativen Output der britischen Band darstellt, wurde in den Grindstone Studios mit Produzent Scott Atkins produziert und erscheint mit einem Artwork von Arthur Berzinsh. Alle weiteren nihilistischen Details aus der Krypta werden bald das Licht des Tages erblicken.

Scott Atkins produzierte bereits die letzten beiden Cradle Of Filth-Alben HAMMER OF THE WITCHES (2015) und CRYPTORIANA – THE SEDUCTIVENESS OF DECAY (2017). „Mit ihm zu arbeiten, ist sehr angenehm. Wir verstehen uns hervorragend. Sein Studio ist nicht weit weg von meiner Wohnung. Da es abgeschieden auf dem Land liegt, konnte ich während des Lockdowns immer wieder hin. Und wir haben sehr hart gearbeitet, ohne Ablenkung oder größere Pausen“, so Dani Filth. „Es war dennoch alles sehr entspannt, und das Wetter war 2020 oftmals fantastisch.“

Der Frontmann macht noch weiter Werbung für EXISTENCE IS FUTILE. „Schnelle und langsame (und noch schnellere) Parts, neue Einflüsse und gewohnte Cradle-Kost. Gewaltige Refrains und melancholische Passagen. Old School-NWOBM trifft auf furiosen, vernichtenden Black Metal und apokalyptischen Groove. Wir können es kaum erwarten, dass ihr das Album hört. Und, noch viel wichtiger, dass ihr unser neugeborenes Monster live erleben könnt!“

Schwarze Schattierungen von Cradle Of Filth

„Das atemberaubende neue Album ist eine Mixtur aus allem, was man von den vielen verschiedenen Schattierungen der Schwärze erwarten kann, die eine Veröffentlichung von Cradle Of Filth einfärben – es ist sogar viel, viel schlimmer", gab Frontmann Dani Filth von sich. EXISTENCE IS FUTILE, bei dem das neueste Mitglied von Cradle Of Filth am Keyboard und den Backing Vocals zu hören sein wird, erscheint noch dieses Jahr via Nuclear Blast Records.

Vor Kurzem machte die Band die Verschiebung ihres spektakulären und eindringlichen Livestreams aus der St. Mary’s Church in Colchester publik – aufgrund der weltweiten Pandemie wird dieser nun am 12. Mai stattfinden. Tickets sind nach wie vor in mehreren Versionen mit exklusivem Merch der Band oder als VIP Package hier erhältlich: cradleoffilth.veeps.com.