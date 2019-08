Cranial: Exklusive Songpremiere von ‘Faint Voice’

Mit ‘Dead Gift’ veröffentlichen High Fighter morgen die zweite Single zu ihrem zweiten Studioalbum CHAMPAIN. Hier könnt ihr bereits vorab in den Song reinhören!

Die Hamburger Band High Fighter gründete sich 2014 und machte es sich in der Sludge, Stoner und Doom Metal-Szene gemütlich. Mittlerweile steht das Quintett mit seinem zweiten Studioalbum CHAMPAIN in den Startlöchern. Dieses darf am 26. Juli dann in die Öffentlichkeit pesen. (Hier kann vorbestellt werden) Tracklist Before I Disappear Shine Equal Dark Interlight Dead Gift Another Cure Kozel I Will Not Interdark When We Suffer (feat. Anton Lisovoj of Downfall of Gaia) A Shrine Champain Mit der Single ‘Before I Disappear’ gab es bereits einen ersten Höreindruck zur Platte. Für alle, denen das noch nicht reicht, folgt nun ein…