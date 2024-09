Crazy Town: Todesursache von Shifty Shellshock ist offiziell

Crazytown-Frontmann Seth Binzer aka Shifty Shellshock bei einem Event 2002 im Madison Square Garden in New York

Es war ein kein Geheimnis, dass Seth Binzer aka Shifty Shellshock seit vielen Jahren ernsthafte Drogen– und Alkoholprobleme hatte. Mit seiner Teilnahme an TV-Formaten wie ‘Celebrity Rehab’ und ‘Sober House’, aber auch hinter den Kulissen, versuchte Binzer immer wieder seine Sucht in den Griff zu bekommen. Letzten Endes ohne Erfolg.

Am 24. Juni 2024 verstarb Shifty Shellshock in seinem Haus in Los Angeles. Kurz darauf sprach Crazy Towns Manager Howie Hubberman mit den Medien. Gegenüber People sagte er: „Nachdem Seth Binzer mit seiner Sucht zu kämpfen hatte und Crazy Town mit 'Butterfly' rasant erfolgreich wurde, gelang es ihm nie, auf einer erfolgreicheren Ebene mit seiner Sucht umzugehen." Auch hätten viele Leute versucht, dem Sänger zu helfen, „aber letztlich sind wir alle gescheitert, sonst wäre Shifty noch hier."

Tödliche Mischung

Hubberman gab damals auch an, dass die Todesursache „eine Kombination aus verschreibungspflichtigen und auf der Straße gekauften Medikamenten“, gewesen sei. „Shifty war ein Freund und wollte sich unbedingt reparieren lassen – leider hatte niemand die genauen Werkzeuge dafür, mich selbst eingeschlossen“, fuhr er fort. Nachdem die Gerichtsmedizin nun ihre Untersuchungen abgeschlossen hat, steht offiziell fest: Shifty Shellshock starb an einer versehentlichen Überdosis von Fentanyl, Kokain und Methamphetamin.

Bereits 2012 ist der Sänger und Rapper dem Tod knapp von der Schippe gesprungen. Nachdem er das Bewusstsein verloren hatte, wurde Shifty ins Krankenhaus eingeliefert, wo er schließlich ins Koma fiel. Besonders bedauerlich ist auch, dass er Monate vor seinem Tod offenbar clean war. Im August 2023 gab er in einem Interview mit Reporterin Mayra Dias Gomes an: „Mir geht es gut. Nüchtern, glücklich … Ich glaube, die Musik hat mich am Leben erhalten. Ich denke, sie ist immer die Sache, die mir Licht gibt, und meine Kinder inspirieren mich zum Leben. Musik war schon immer meine Therapie, sie hat mir geholfen, alles zu überstehen."

