Crematory irritieren mit peinlichem Facebook-Post

Ja, das Internet und all die Streaming-Portale et cetera haben den Markt und die Einkünfte von Bands verändert. Aber deswegen gleich so ein fettes Fass aufzumachen, mit Band-Auflösung zu drohen und die Fans dazu aufzufordern, „ihren Arsch hochzubekommen“ und endlich „Tickets für die Konzerte und die neue CD zu kaufen“, ist nicht besonders feinfühlig formuliert.

Klar, wenn die Emotionen hochkochen und man als Band das Gefühl hat, nur noch draufzuzahlen und die eigene Leistung von den Fans nicht gewürdigt zu bekommen, sind es eben genau diese Wörter, die man rausschreien möchte. Die Reaktionen auf Crematorys Facebook-Posting sind entsprechend unterschiedlich: