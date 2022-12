Cronos will keine Venom-Reunion in klassischer Besetzung

Es scheint, als würde die klassische Venom-Besetzung bestehend aus Jeff „Mantas“ Dunn, Anthony „Abaddon“ Bray und Conrad „Cronos“ Lant so schnell nicht wieder zusammenkommen. Auf die Frage von METAL HAMMER UK nach einer möglichen Wiedervereinigung des Trios, um den ein oder anderen BLACK METAL-Klassiker zurück aufs Parkett zu bringen, machte Cronos seine ablehnende Haltung ziemlich deutlich. Dabei bezeichnete er seine ehemaligen Band-Kollegen als „tattrige alte Säcke“ und erwähnte auch, dass er das Gefühl hätte, dass sie eine „unterdurchschnittliche Performance“ abliefern würden. Die aktuelle Venom-Besetzung würde hingegen sehr gut abschneiden.

Empfehlung der Redaktion Abaddon (Ex-Venom) mit Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert Thrash Metal Anthony „Abaddon“ Bray erhielt kürzlich die Lymphdrüsenkrebs-Diagnose. Die Nachricht teilte der Ex-Venom-Drummer via Facebook mit. Die Aussichten auf ein Revival der originalen Venom wären überdies „kleiner als Null“, wie man im selben Interview von Cronos erfährt. „Ich schulde denen nichts. Und sie haben nichts, was ich will“, sagte er. „Es kommen immer noch Fans, die das alte Line-up wiedervereint sehen wollen. Wir haben es in den Neunzigern versucht und es kam nicht gut an. Das Letzte, was ich jetzt tun möchte, ist, mit diesen anderen zwei tattrigen alten Säcken auf die Bühne zu gehen und eine unterdurchschnittliche Performance zu liefern. Meine Alben verkaufen sich jetzt besser, also warum zum Teufel sollte ich dahin zurückkehren wollen? Ich will einfach nur, dass Venom großartig sind!“

Mantas verließ die Band im Jahr 2002 und gründete schließlich Venom Inc. mit Abaddon, der sich 2018 von der Gruppe trennte. Cronos gehört noch heute zu Venom und ist somit das einzige verbleibende Mitglied der BLACK METAL-Besetzung.

