‘Cyberpunk 2077’ bekommt noch ein größeres Update

Nachdem CD Projekt Red mit Update 2.0 ‘Cyberpunk 2077’ ordentlich geliftet und dazu eine Menge Fan-Wünsche erfüllt haben, dachten wir, da kommt nichts Neues mehr. Zudem erschien mit dem DLC ‘Phantom Liberty’eine schicke Abrundung des so kläglich gestarteten Rollenspiels. Nun erscheint am 5. Dezember die Ultimate Edition und mit ihr das Update 2.1, welches einige lang ersehnte Features bringen soll.

Was genau steckt drin im Update 2.1? Die Entwickler haben bis jetzt noch nicht gesagt, was genau in dem nächsten Update steckt. Doch so groß wie 2.0 wird es nicht ausfallen. Zum Glück müssen wir nicht mehr ewig rätseln. Schon heute um 16 Uhr klären uns die Entwickler im Twitch-Stream über das dicke Update auf.

War es das jetzt mit ‘Cyberpunk’?

Es könnte gut sein, dass nach dem Update 2.1 für ‘Cyberpunk 2077’ nichts Neues mehr kommt. CD Projekt Red verkündeten, dass sie zufrieden mit dem Spiel sind. Zudem soll das polnische Studio bereits an einem Nachfolger arbeiten. Außerdem arbeiten schon jetzt rund 260 Mitarbeiter am nächsten ‘The Witcher’-Ableger, ein Remake des ersten Teils soll zudem nächstes Jahr kommen.

Wir bleiben mit dem folgenden Video noch etwas länger in Night City.

