Cypecore: Neues Video zum Album-Release

Foto: Sebastian Selg. All rights reserved.

Heute erscheint das neue Album THE ALLIANCE (Review siehe hier) von Cypecore. Wer zum Soundtrack noch die passenden Bilder braucht, kann sich hier das neue Video zu ‚Dissatisfactory‘ anschauen.

„Cypecore, die ihren Stil selbst als Sc-Fi Metal definieren, stehen neben donnernden Riffs einige Industrial-Elemente (wenngleich es nie so eng getaktet zugeht wie bei Fear Factory), die satte Attitüde von Sepultura (mit Max am Mikro) und einige feiste Thrash-Teile im Stil der Pissing Razors“, schreibt METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann.

Eine weitere Single inklusive Video stellt der Titel-Song zu THE ALLIANCE, den die Band wie folgt beschreibt: „Mit ‚The Alliance‘ erschien die erste Single des neuen Cypecore-Albums THE ALLIANCE.

Das Video zu ‚The Alliance‘ entstand in der ersten Januarwoche in Speyer, directed by Mirko Witzki (Witzki Graphics) mit Unterstützung der Wasteland Warriors.“

METAL HAMMER präsentiert:

Cypecore + Johnny Deathshadow – Tour 2018

01.03. Frankfurt, Nachtleben

02.03. Köln, Jungle Club

03.03. München, Backstage

08.03. Nürnberg, Z-Bau

09.03. Berlin, Maze

10.03. Hamburg, Logo

07.04. Heidelberg, Halle 02

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.