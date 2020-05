#DaheimDabeiKonzerte: Seid beim größten Konzertprogramm des Sommers dabei!

Ein Sommer ohne Festivals, ein Sommer ohne Konzert-Erlebnisse – das gab es noch nie. Deshalb haben sich die Redaktionen von METAL HAMMER, Rolling Stone und Musikexpress zusammengetan, um gemeinsam ein Musikprogramm auf die Beine zu stellen, wie es das in Deutschland noch nicht gab. Seit Montag, den 27. April, bringen wir täglich ein kleines Konzert zu euch nach Hause.

Musik verbindet, gerade in schwierigen Zeiten. Mehr als zwanzig Bands und Künstler*innen sind dabei – Pop-Bands wie Mando Diao und Other Lives, Metal-Acts wie Rage und Doro, Songwriter wie Rufus Wainwright und Lucinda Williams. Disco-Diva Kathy Sledge performt in ihrem Wohnzimmer, die australischen Indie-Rocker The Goon Sax am Pool und der unvergleichliche Max Raabe im menschenleeren Konzertsaal Tempodrom.

Jeden Abend um 19 Uhr ein intimer, exklusiver Gig. In Zusammenarbeit mit MagentaTV präsentieren METAL HAMMER, Rolling Stone und Musikexpress – erstmals gemeinsam – das größte Konzertprogramm des Sommers.

Die Sessions werden vom 27. April bis 1. Juni jeweils von Montag bis Freitag auf unseren Websites und auf MagentaMusik360 und MagentaTV zu sehen sein. Jeden Freitag steigt zudem ein kleines digitales Festival mit drei Auftritten hintereinander. Den Anfang machte am 1. Mai der „METAL HAMMER Day“.

Zum Auftakt unserer #DaheimDabeiKonzerte griff am Montag Gavin Rossdale, Frontmann der britischen Alternative-Rock-Band Bush, in die Gitarrensaiten – in einem exklusiven, selbst gefilmten Auftritt im heimischen Wohnzimmer. Am Dienstag folgte The-Cure-Keyboarder Roger O’Donnell mit Solosongs, Mittwoch Eric Fish von Subway To Sally, Donnerstag Nik West.

Die nächsten Konzerte im Überblick:

Mo 27.04. Special Gavin Rossdale (Bush) Di 28.04. Roger O`Donnell (The Cure) Mi 29.04. Eric Fish (Subway To Sally) Do 30.04. Nik West FR 01.05. – METAL HAMMER DAY Doro Rage Beasto Blanco Mo 04.05. SPECIAL Sasha DI 05.05. Lucinda Williams Mi 06.05. Hamilton Leithauser Do 07.05. Andy Allo Fr 08.05. – ROLLING STONE DAY Rufus Wainwright Frank Spilker (Die Sterne) Jerry Leger

Weitere Namen und Termine folgen!

