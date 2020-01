Danzig singt Elvis: Album soll im April erscheinen

Misfit- und Danzig-Fans dürften sich noch daran erinnern: Glenn Danzig hatte Ende 2018 angekündigt, noch 2019 eine Elvis-Cover-Platte veröffentlichen zu wollen. Nun ist 2019 vorüber – und passiert ist in dieser Hinsicht: nichts. Nun kommt allerdings wieder etwas Fahrt in DANZIG SINGS ELVIS, wie die Scheibe heißen soll beziehungsweise wird. In einem aktuellen Facebook-Post bezüglich des DVD-Release seines Film ‘Verotika’ schreibt der Künstler:

„Und macht euch bereit, denn das DANZIG SINGS ELVIS-Album ist bereit, um ihm April veröffentlicht zu werden. Gleichzeitig sind ausgewählte, intime Konzerte in wenigen Städten in den Vereinigten Statten geplant.“ So weit so gut – doch Glenn hat offenbar noch mehr in petto. So geht die Ankündigung weiter: „Danzig werden diesen Sommer auch nach Europa aufbrechen, um ein paar Shows zu spielen und vielleicht ein paar Shows im frühen Herbst hier in den USA zu spielen – mit etwas sehr besonderem im Gepäck. Mehr dazu später.“

Was zu beweisen sein wird

Wie verlässlich beide Ankündigungen sind, müssen wir wohl erstmal abwarten. Wie eingangs erwähnt, wollte Glenn eigentlich bereits im vergangenen Jahr seiner Liebe zu Elvis in Form eines Albums Rechnung tragen. Hoffen wir, dass der Amerikaner endlich Nägel mit Köpfen macht. Das Ganze klingt immerhin nach einer extrem kurzweiligen Angelegenheit.

Und bezüglich Danzigs zweiter Ankündigung: Das klingt sehr danach, als ob der Gute eine kleine Festival-Runde durch Europa drehen wird. Wahrscheinlich mit einem speziellem Live-Programm, das er zu gegebener Stunden verraten wird.