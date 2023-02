Subway To Sally, Erik Cohen, Tanzwut, Sigh, Insomnium und einige mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Erik Cohen eröffnet sein kommendes Studioalbum mit einer direkt ins Ohr springenden und dabei herrlich dreckigen Rock’n'Roll-Hymne: ‘Gelsenkirchener Barock’. Zudem hat Cohen jüngst neue Tourdates bekanntgegeben. WINTER IS COMING lautet das Motto des Debütalbums der Symphonic-Metallers Dying Phoenix aus Berlin. Die erste Single ‘Weaver Of Lies’ gibt's nun zu sehen und hören. Die Pagan Folk Metal-Band Heidevolk veröffentlichte die neue Single ‘Drink met de Goden’ mit Musikvideo aus dem am 24.02.2023 erscheinenden Album WEDERKEER. Am 24.02.2023 veröffentlichen die finnischen Metal-Melancholiker Insomnium ihr neuntes Album…