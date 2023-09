Jetzt die LIVE IN HELL-CD sichern: Dieses weltexklusive Within Temptation-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 10/2023.

Within Temptation gehören zu den Vor- und Spitzenreitern des Symphonic Metal. Während ihrer über 25-jährigen Karriere haben sich die Niederländer mit jedem Album weiterentwickelt und damit längst als eine der eigenständigsten und am verlässlichsten begeisternden Gruppen im modernen Metal bewiesen. Zur Feier ihres kommenden Studioalbums veröffentlicht die Band um Sharon den Adel nur in METAL HAMMER ein brandneues, exklusives Live-Album. Noch bevor ihr neues Werk erscheint, stellen Within Temptation auf dem METAL HAMMER-exklusiven LIVE IN HELL vier neue Songs (unter anderem ‘Wireless’, ‘Bleed Out’) in brandneuen Live-Versionen vor; vier besondere Konzertmitschnitte von Band-Klassikern (unter anderem ‘Mother Earth’, ‘Paradise’) machen…