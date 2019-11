Borknagar sind mit ihrem elften Album klarer Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Opeth, Insomnium und As I Lay Dying auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Oktober-Ausgabe: Borknagar! Das Album des Monats im Oktober 2019 stellen Borknagar mit TRUE NORTH! Sie setzten sich deutlich durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Oktoberausgabe 2019: https://www.youtube.com/watch?v=6srRjoR09AQ&list=PLuOrbts3JPV0GLcfEtapfL4JyZYEDXp-r