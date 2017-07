Das tut weh: ‘Bleed’ von Meshuggah mit ST. ANGER-Snare

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Warum machen Menschen so etwas? Und warum sehen und hören es sich so viele an? Wir alle scheinen masochistisch veranlagt. Darum zeigen auch wir euch ‘Bleed’ von Meshuggah in einer Version mit ST. ANGER-fizierten Snares.

Hier, bitte, einmal vor Schmerzen aufheulen:

Zum Runterkommen und um die innere Ruhe wiederzufinden – das Original: