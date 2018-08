Das Wetter beim Summer Breeze 2018: Die Wochenend-Prognose

Während der Autogrammstunden am METAL HAMMER-Stand könnt ihr original goldene Summer Breeze-Trinkhörner gewinnen!

Dieses Jahr feiert unter dem Motto #horntobewild eine Weltneuheit Premiere auf dem Summer Breeze Open Air: Das original Summer Breeze Trinkhorn! Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Billigimport aus Fernost. Das Summer Breeze Trinkhorn ist ein regionales Produkt! Die Form stammt aus Dinkelsbühl, und gefertigt wurde die Horn-Kollektion in Ellwangen. Alle Materialien, auch die der Hornhalter, sind 100% vegan, und farblich sollte für jeden etwas dabei sein: Schwarz (2018 und zeitlos), Rot, Grün, Grau, Blau und Transparent sind erhältlich. Das seltene goldene Schatzstück Ihr werdet in diesem Jahr an den verschiedensten Stellen auf dem Platz die Chance haben,…