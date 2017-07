Das ZDF lädt zum härtesten Frühstück der deutschen Fernsehgeschichte!

Bei der beliebten Morning-Show ‘Volle Kanne’ begrüßt ZDF-Moderator Ingo Nommsen am Dienstag (18.07.2017) in Düsseldorf von 9 Uhr bis 10:30 Uhr gleich drei legendäre deutsche Metal-Interpreten in seiner Live-Sendung: Doro Pesch, Hansi Kürsch (Blind Guardian) und Tobias Sammet (Edguy, Avantasia) sitzen gemeinsam am Frühstückstisch der Erfolgssendung und bringen den Zuschauern ihre Musik näher.

Zu erzählen hat das Metal-Trio jede Menge: Tobias Sammet feiert mit Edguy aktuell das 25. Band-Jubiläum und die Veröffentlichung des just erschienenen Albums MONUMENTS. Zudem steht Sammet mit seinem All-Star-Projekt Avantasia am 05.08.2017 als Headliner auf der Bühne des weltgrößten Metal-Festivals in Wacken.

Hansi Kürsch begeht mit Blind Guardian das 30-Jährige und freut sich über den Top Ten-Einstieg des aktuellen Live-Albums LIVE BEYOND THE SPHERES, das gerade von null auf Platz neun der offiziellen deutschen Albumcharts ging.

“Echo”-Gewinnerin Doro Pesch eröffnet 2017 das Wacken Open Air-Festival mit ihrer offiziellen Wacken-Hymne ‘We Are The Metalheads’ und gibt erste Einblicke in die Pläne zu ihrem 35-jährigen Bühnenjubiläum, das 2018 ganz groß zelebriert werden soll.

Nach dem Doro-/Sammet-Doppel im Dezember bei RTL nun Pesch – Kürsch – Sammet: Drei Metal-Legenden rocken gemeinsam eine Sendung – das gab’s noch nie im deutschen TV!