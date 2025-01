Dave Grohl kocht für Obdachlose der L.A.-Brände

auch interessant

Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl hat bereits mehrfach sein großes Herz und seine Qualitäten als Koch unter Beweis gestellt. Der Sänger fing sich bereits 2018 den Spitznamen „Good Guy Grohl“ ein, als er während eines verherenden Waldbrands die kämpfenden Feuerwehrkräfte mit Grillgut versorgte.

Empfehlung der Redaktion Dave Grohl veranstaltet Barbecue für Hunderte Obdachlose Alternative Rock, Hard Rock , Post Grunge Bei einem von der Rettungsmission Hope Of The Valley veranstalteten Barbecues verbrachte Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl einen kompletten Tag am Grill. 2023 machte er erneut Schlagzeilen. Er beteiligte sich an einer Aktion der Rettungsmission Hope Of The Valley und verbrachte einen Tag lang 16 Stunden am Grill. So konnte er helfen, rund 500 Mahlzeiten für Obdachlose zuzubereiten.

Nun tat er sich mit der Organisation Feed The Streets zusammen, um diejenigen, die ihr Zuhause in L.A. an die Flammen verloren haben, mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen. Die Kochaktion fand an seinem 56. Geburtstag, am 14.1., statt. Grohl teilte die Aktion nicht selbst auf Social Media, aber in einer Instagram-Story des Profils von Feed The Streets war zu sehen, wie er in einem großen Topf Chili rührt und Schüsseln verteilt.

Uneheliche Tochter geboren

Im September letzten Jahres kündigte Dave Grohl überraschend auf Social Media die Geburt seiner unehelichen Tochter an. Daraufhin zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Unter einem Instagram-Post schrieb er dazu: „Der Plan ist, ihr ein liebendes und unterstützendes Elternteil zu sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder und mache alles, was ich kann, um ihr Vertrauen wiederzugewinnen und mir ihre Vergebung zu verdienen.“ Auch der letzte Termin der „Everything Or Nothing At All Tour“ wurde kurz darauf abgesagt. Anschließend wurde es still um den Musiker und Foo Fighters. Dass „Good Guy Grohl“ augenscheinlich weiterhin gute Taten vollbringt, lässt Hoffnung auf die Zukunft der Band wachsen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.