David Ellefson & Jeff Young: neue Band hat illustre Einflüsse

David Ellefson hat neben Dieth bekanntlich auch eine neue Band mit seinem Kings Of Thrash-Kumpan Jeff Young gegründet. Dort schreiben die beiden ehemaligen Megadeth-Musiker eigene Musik. Über die Ausrichtung der Formation hat Young nun im Interview im ‘The Good The Band & The Ugly’-Podcast gesprochen.

Extrem versatil

„Da ist alles dabei“, holt Jeff aus. „All unsere Einflüsse sind drin. Manches ist so heavy wie Megadeth, aber es wäre nicht authentisch, wenn wir nur Mustaines Stil hernehmen. […] Natürlich ist das ein Einfluss, denn wir haben den ganzen Prozess durchlaufen, sind Teil dieser Geschichte und haben diese Musik gespielt. Doch wir klingen wie all das Zeug, mit dem wir aufgewachsen sind. Zudem haben David Ellefson und ich zehn verschiedene Leben seit Megadeth gelebt. Wir haben viel als Musiker getan, also bringen wir all das mit ein.“

Anschließend fährt Young fort: „Wir wollen den Fans schon so eine Art SO FAR, SO GOOD… SO WHAT!-Sound geben, weil wir viele Fans in diesem Genre haben. Das Album holte auch Platin, daher gibt es eine Million Leute, die uns kennen. Also geben wir ihnen ein bisschen davon, aber wir wollen ihnen auch all das andere Zeug geben, das wir anbieten können. Es ist ein vielfältiges Album. Und wir freuen uns wirklich darauf, die anderen Musiker vorzustellen. Darauf werden wir noch eine Weil warten müssen. Wir werden hoffentlich noch im Juli mit den Schlagzeugaufnahmen anfangen. In Form von Demos haben wir mehr als ein Album, wahrscheinlich fast zwei Alben. Also wird es ein Kampf unter den Tracks, welcher es auf die Platte schafft.“

Auf die anderen Musiker angesprochen, erwiderte der Kollege von David Ellefson: „Eines kann ich sicher sagen: Der Drummer und der Sänger stammen beide nicht aus den USA. Außerdem gab es ein Gerücht, dass es ein brasilianischer Sänger ist. Aber es ist kein brasilianischer Sänger.“

