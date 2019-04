Metal hilft! Zum vierten Mal startet das Fuck Cancer Festival seine Spendenaktion für das Kinder Hospiz Sternenbrücke und ist damit nicht das einzige Benefiz Festival, was in diesem Jahr stattfindet.

Seit 2016 findet das Fuck Cancer Festival zugunsten des Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg statt. Am Samstag, den 9.3.2019, geht das Benefiz-Metal-Festival in die vierte Runde. Der Erlös des Festivals wird zu 90 % an das Kinder Hospiz Sternbrücke gespendet und die verbliebenen 10 % gehen an ‘Inklusion muss laut sein’, die damit Menschen mit Behinderungen Besuche zu verschiedenen Veranstaltungen wie das Melt Down oder auch das Wacken Open Air Festival mit ehrenamtlichen Buddies möglich machen. Mit dabei sind in diesem Jahr folgende Bands: Paragon (Speed Metal), Total Violence (Thrash Metal), Divide (Death Metal), Torture Gut (Death Metal), Nero Doctrine (Melodic…