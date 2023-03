David Vincent: Biografie ‘I Am Morbid’ erscheint im Mai auf Deutsch

Am 26. Mai soll die Biografie ‘I Am Morbid: Ein Leben der Extreme in zehn Kapiteln’ des ehemaligen Morbid Angel-Frontmanns David Vincent (I Am Morbid, Vltimas) auf Deutsch erscheinen. Zehn Kapitel inklusive reichlich Bildmaterial sollen sein umtriebiges Leben nacherzählen.

Death Metal in zehn Akten

Empfehlung der Redaktion Ghost: Tobias Forge hat Bock auf Death Metal Death Metal Ghost-Chef Tobias Forge will irgendwann wieder Death Metal machen. Im Rahmen seiner aktuellen Band sieht dafür jedoch keinen Platz. ‘I Am Morbid’ erschien bereits vor drei Jahren. Nun folgt eine deutsche Übersetzung. Auch David selbst zeigt sich erfreut, dass seine Lebensgeschichte nun endlich auch in deutscher Sprache veröffentlicht wird. „Im Verlauf meiner Karriere hatte ich das Glück, schon oft auf einigen der schönsten Bühnen und Festivals des Landes stehen zu dürfen“, erklärte der Musiker. „Es war mir immer ein besonderes Vergnügen, meine Musik mit den deutschen Fans zu teilen. Umso mehr freut es mich, dass ich meine persönliche Geschichte endlich auch mit allen Freuden im deutschsprachigen Raum teilen kann.“

Geschrieben wurde das Buch von David Vincent in Zusammenarbeit mit dem britischen Musikjournalisten Joel McIver, welcher bereits zuvor Biografien zu Black Sabbath, Slayer und Queens Of The Stone Age veröffentlichte. Auch ‘Justice for All: The Truth About Metallica’ stammt aus seiner Feder. Das Vorwort wurde von dem wissenschaftlichen Leiter der ESA Weltraummission Rosetta und bekennenden Metal-Fan Matt Taylor verfasst.

David Vincent war von 1986 bis 1996 sowie von 2004 bis 2015 bei Morbid Angel aktiv. Mit der Band veröffentlichte er unter anderem die für den Death Metal stilprägenden Werke ALTARS OF MADNESS (1989), BLESSED ARE THE SICK (1991) und COVENANT (1993).

