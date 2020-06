Dee Snider dreht „mächtig verstörenden“ Horrorfilm

Was treibt eigentlich Dee Snider nach dem Ende von Twisted Sister? Diese Frage hat der Sänger nun in der Sendung „Metal Casino Live“ beantwortet (Video siehe unten). Einerseits hat der 65-Jährige gerade seinen ersten Roman fertiggestellt. Andererseits soll er bald seinen ersten „mächtig verstörenden“ Horrorfilm als Regisseur drehen.

So sagte Dee Snider über seine derzeitigen Projekte: „Ich habe soeben meinen ersten fiktiven Roman fertiggestellt, der jetzt an die Verlage geht. So hoffe ich, dass ich dafür einen Deal bekommen. Und ich soll bei zwei Filmen Regie führen, aber die COVID-19-Sache hat die Produktion still gelegt. Es ist ein neuer Horrorfilm namens ‘My Enemy’s Enemy’, für den ich das Drehbuch geschrieben habe. Ich wurde auch engagiert um einen Kult-Klassiker aus den Achtziger Jahren neu zu schreiben, bei dem ich ebenfalls Regie führen könnte.“

Grauen²

Auf die Frage, worum es konkret bei ‘My Enemy’s Enemy’ geht, antwortete Dee Snider: „‘My Enemy’s Enemy’ ist mächtig verstörend. […] Als ich auf Long Island aufwuchs wurde 1982 ein Verbrechen begangen. Es gilt als das schrecklichste Verbrechen in der Geschichte der Gegend, in der ich aufwuchs. Jede verurteilte Person bekam 365 Jahre Gefängnis dafür. Und ich nahm diese Geschichte und sagte: Was, wenn..? […] Was, wenn dieses Verbrechen geschieht, und es taucht ein Michael Myers [der Bösewicht aus den ‘Halloween’-Filmen] oder Jason Voorhees [‘Freitag der 13.’] auf. Jemand, der noch böser ist.

In ‘My Enemy’s Enemy’ geht es darum: Können wir uns verbünden, wenn wir Feinde sind, um einen größeren Feind zu bekämpfen? Wenn dir von Leuten gerade schreckliche Dinge angetan wurden, könntest du mit ihnen zusammenarbeiten, um jemanden sogar noch schrecklicheren zu bekämpfen? Es basiert also auf einer wahren Geschichte, aber dann bin ich einfach dem, was ich den X-Faktor nenne, gefolgt und in die Fantasiewelt gegangen. So glaube ich, dass die Leute sehr verstört davon sein werden, aber sie werden es genießen.“