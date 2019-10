15 Rocker und Metaller, die in Horror-Filmen mitspielten

Alice Cooper in 'Nightmare On Elm Street 6'

Dass Schauspieler auch Musik machen beziehungsweise populäre Musiker sich ins (Horror-)Schauspielfach wagen, ist beileibe keine Seltenheit. Doch dass jemand in beiden Kunstfächern gleich erfolgreich sein kann, ist jedoch eher seltener der Fall. Dabei am fleißigsten sind wohl Jared Leto, Jack Black und Ice-T. Aber auch beispielsweise Johnny Depp, Juliette Lewis, Mark Wahlberg, Keanu Reeves oder Kiefer Sutherland treiben sich im Musik-Genre (mehr oder weniger gut) herum.

Doch legen wir den Fokus auf Metal, Rock und Horror, was bekanntermaßen sehr gut miteinander harmoniert. Man denke dabei nur an Regisseur Rob Zombie oder auch Slash, der 2013 einen Horrorfilm produziert hat. In dieser Liste findet ihr 15 Metaller und Rocker, die sich als Schauspieler in Streifen aus dem Horror-Genre verdient gemacht haben. (Mit Dank an Loudwire)

Diese Rocker und Metaller spielen in Horrorfilmen mit

In ‘Ragman’ (Originaltitel ‘Trick Or Treat’, 1986) spielt Ozzy Osbourne Reverend Aaron Gilstrom, der sich deutlich gegen Metal-Musik und deren (sexuelle) Botschaften einsetzt: „These evil people are just got to be stopped!“

Der einstige Black Flag-Sänger ist durchaus häufig in Kinofilmen und Serien zu sehen. ‘Heat’, ‘Lost Highway’, ‘Californication’ oder ‘Sons Of Anarchy’, um nur einige wenige zu nennen. Seinen blutigsten und intensivsten Auftritt hat Rollins jedoch in ‘Wrong Turn 2’ (2007).

Dee Snider

Das Drehbuch des Psycho-/Horror-Thrillers ‘Strangeland’ stammt von Twisted Sister-Sänger Dee Snider, also ist es logisch, dass er selbst auch die Hauptrolle des Bösen übernahm.

Cherie Currie

In den 1970ern als Sängerin der Runaways bekannt geworden, konzentierte sich Cherie Currie ab den 1980ern hauptsächlich auf ihre Filmkarriere. Im Episodenfilm ‘Unheimliche Schattenlichter’ (‘Twilight Zone: The Movie’, 1983) spielt sie in der dritten Episode (‘It’s a Good Life’) eine gezwungenermaßen stille Rolle.

Chester Bennington

Neben zwei kurzen Gastauftritten in ‘Crank’ (2006) und ‘Crank II’ (2009) war diese Szene aus ‘SAW 3D’ (2010) gewiss die anstrengendste Schauspielerfahrung des verstorbenen Linkin Park-Sängers.

Auch für Marilyn Manson ist das Schauspielfach nichts Ungewohntes. Wie auch Henry Rollins war er unter anderem im Cast von ‘Lost Highway’, ‘Californication’ oder ‘Sons Of Anarchy’. Im 2016er-Streifen ‘Let Me Make You A Martyr’ spielt Manson einen Auftragskiller.

Neben diversen Cameo-Auftritten und einer Rolle in John Carpenters ‘Die Fürsten der Dunkelheit’ (1987) war es vermutlich die größte Ehre für Alice Cooper, in ‘Nightmare On Elm Street 6’ (1991) den Adoptivvater von Freddy Krueger darzustellen. Der Schock-Rocker spielt jedenfalls famos:

Mit absolut nicht schickem Oberlippenbart spielte der Slipknot– und Stone Sour-Frontmann im Horrorstreifen ‘Fear Clinic’ (2014) mit. Robert Englund, bekannt geworden als Darsteller von Freddy Krueger, spielt hierin einen Arzt, der mittels extremer Methoden seine Patienten von ihren Phobien heilen will. Porno-Schurrbart inklusive:

Debbie Harry

Blondie-Sängerin Debbie Harry erlebte parallel ihre Film- und Musikkarriere. Im Science-Fiction-Thriller ‘Videodrome’ (1983) spielt sie neben James Woods eine masochistische Radiomoderatorin mit gewaltsexuellen Fantasien.

Auch The Police-Sänger Sting fing recht zeitig mit dem Schauspielern an. Nach seinem Debüt im von The Who inspirierten Film ‘Quadrophenia’ sah man ihn unter anderem in ‘Dune: Der Wüstenplanet’ (1984) von David Lynch oder ‘Bube Dame König grAs’ (1998) von Guy Ritchie. Aber auch in der 1985er-Verfilmung ‘Die Braut’ (in Anlehnung an ‘Frankensteins Braut’) kann Sting als Baron Charles Frankenstein überzeugen.

Nicht nur Ozzy, sondern auch Gene Simmons stand in der Besetzungsliste von ‘Ragman’ (1986). Der Kiss-Basser spielt hierin den Hörfunkmoderator Nuke, was ihm sichtlich liegt. Zwei Jahre zuvor war Simmons bereits in dem Michael Crichton-Film ‘Runaway – Spinnen des Todes’ als Dr. Charles Luther zu sehen.

Flea

Der Red Hot Chili Peppers-Bassist hat eine ganze Menge bekannter Streifen in seiner Filmographie. Neben ‘Die Outsider’ (1984), Teil 2 und 3 von ‘Zurück in die Zukunft’ (1989 und 1990), ‘My Private Idaho’ (1991), ‘The Big Lebowski’ (1998) oder ‘Fear And Loathing In Las Vegas’ (1998) stand er auch für die Neuverfilmung von ‘Psycho’ (1998) vor der Kamera. Ganz sicher kein cinematischer Höhepunkt.

Jared Leto

Mal andersrum: Jared Leto ist Schauspieler, der eine Band (30 Seconds To Mars) gründete und mit dieser erfolgreich wurde. Große Hauptrollen hatte er zwar nie, aber immerhin diverse Auszeichnungen als „bester Nebendarsteller“. In ‘American Psycho’ (2000) spielt er neben Hauptdarsteller Christian Bale den Banker Paul Allen – jedoch nicht sehr lange.

Jon Bon Jovi

Auch Jon Bon Jovi hat früh mit dem Schauspielern begonnen und war in mehreren Filmen und Serien zu sehen. ‘Cry Wolf’ (2005) und ‘John Carpenter’s Vampires: Los Muertos’ (2002) sind dabei die einzigen Horrorstreifen in seiner Filmographie.

David Bowie

David Bowie war Vollblutmusiker und -schauspieler, was sehr viele (Haupt-)Rollen belegen. Die Liste großartiger Filme mit seiner Beteiligung ist lang und beeindruckend. ‘Der Mann, der vom Himmel fiel’ (1976), ‘Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ (1981), ‘Die Reise ins Labyrinth’ (1986), ‘Die letzte Versuchung Christi’ (1988), ‘Twin Peaks – Der Film’ (1992) oder ‘Begierde’ (1983), das Regiedebüt von Tony Scott, in dem Bowie zusammen mit Catherine Deneuve ein Vampirpaar spielt.

