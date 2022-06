Dee Snider veröffentlicht seinen ersten Roman ‘Frats’

Der erste Roman aus der Feder von Twisted Sister-Sänger Dee Snider wartet bereits eine Weile auf seine Präsentation auf dem öffentlichen Markt. Schon 2020 gab der Musiker erste Hinweise auf die Inhalte seiner fiktiven Geschichte – seither gab es allerdings kaum Neuigkeiten um die tatsächlich geplante Veröffentlichung. Damals erzählte Snider, dass es sich mit dem Buch um eine Art „Zeitstück beziehungsweise Coming Of Age-Erzählung“ handeln würde, die „1972 und 1973 auf Long Island, New York, spielt und auf wahren Begebenheiten beruht“. Im gleichen Zug stellte er aber ausdrücklich klar: „Nein, es ist nicht meine Geschichte.“

Konkrete Informationen darüber, um welchen Verlag es sich handelt und welches Veröffentlichungsdatum denn nun angepeilt wird, sollen folgen, sobald Snider selbst „Bescheid weiß“. Dranbleiben.

‘My Enemy’s Enemy’

Und als klänge all das nicht bereits nach einem Berg an Arbeit, gab Dee Snider im Mai 2022 bekannt, dass sein neuer Horrorfilm, bei dem er sowohl das Drehbuch schreibt als auch Regie führt, im Juni in die Vorproduktion gehen wird.

