Dee Snider will keine Musik mehr aufnehmen

auch interessant

Dee Snider hat laut eigenen Angaben vor, sich komplett aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. So hat der ehemalige Twisted Sister-Frontmann nicht vor, noch einmal Musik zu machen beziehungsweise aufzunehmen. Der Grund dafür ist, dass der 67-Jährige zahlreiche andere Projekte wie Drehbücher, einen Film, einen Roman und Zeichentrickserien am Laufen hat.

Andere Pläne

Dies hat Dee Snider jüngst in den Sozialen Medien berichtet. So kommentierte ein Twitter-User, dass er darüber erstaunt ist, dass so ikonische Künstler wie Paul McCartney und Buddy Guy im Alter von 80 Jahren und mehr noch auf der Bühne stehen und auftreten. Dazu meinte Snider: „Gott segne sie alle! Ich kann nur das machen, was für mich richtig ist. Und für meinen Ruhestand schreibe ich Drehbücher, führe Regie bei einem Film, veröffentliche meinen ersten fiktionalen Roman, produziere zwei Trickfilmserien und so weiter, und so fort. Meine Frau lacht, wenn ich sage, dass ich mich zur Ruhe setze.“

Daraufhin fragte ein anderer Twitter-Nutzer, ob Dee Snider weiterhin Musik aufzunehmen gedenkt. „Sag niemals nie“, erwiderte Dee daraufhin. „Aber ich sehe nicht, dass ich noch etwas aufnehme. Filme, Bücher, Fernsehen, Radio, etc.“ Vor etwa zwei Monaten verriet der Hard-Rocker einem Fan bereits, dass er nicht mehr auf Konzertreise gehen will. So wollte der Junge wissen, ob der grauhaarige Lockenkopf irgendwann in seinem Wohnort Springfield, Illinois auftreten wird. „Nein, ich gehe nicht mehr auf Tournee“, antwortete Dee. „Ich glaube nicht einmal, dass ich noch Konzerte geben werde. Ich fokussiere mich aufs Schreiben, Regie führen und Produzieren. Tut mir leid, Mann.“

LEAVE A SCAR VON DEE SNIDER JETZT BEI AMAZON HOLEN!

God bless them all! I can only do what’s right for me. And for my retirement I’m writing screenplays, directing a movie, releasing my first fiction novel, producing two animated series, etc. etc. etc. My wife laughs when I tell her I’m retiring! https://t.co/IZxGcdqmib — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) July 9, 2022