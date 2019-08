Demons & Wizards: Hansi Kürsch überzeugt vom neuen Album

Mit berührenden Abschiedsworten von Tom Araya wurde die Ära Slayer in Europa abgeschlossen. Ein kleiner Blick auf die Konzerte in Stuttgart und Wacken.

Jetzt ist es vorbei. Die letzte Slayer-Show auf europäischem Boden ist gespielt. Die Thrasher werden noch einmal bis zum 30.11.2019 durch Süd- und Nordamerika touren, und dann in Rente gehen. Die finalen Europa-Auftritte fanden in Wacken (02.08.2019) und Stuttgart (03.08.2019) statt. Die Setlist der letzten Slayer-Tournee Delusions Of Saviour (Tape) Repentless Evil Has No Boundaries World Painted Blood Postmortem Hate Worldwide War Ensemble Gemini Disciple Mandatory Suicide Chemical Warfare Payback Temptation Born Of Fire Seasons in the Abyss Hell Awaits South Of Heaven Raining Blood Black Magic Dead Skin Mask Angel Of Death Tom Araya sagt sichtlich bewegt "I can't…