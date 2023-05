‘Der Herr der Ringe: Gollum’: Gameplay im Leak-Video

Schon wieder ein Leak! Immer wieder gibt es in der Gaming-Welt unautorisierte Vorabveröffentlichungen von Spiele-Inhalten. Dieses Mal hat es die morgen erscheinende Tolkien-Adaption ‘Der Herr der Ringe: Gollum’ getroffen.

Vollständiges Gameplay online

Empfehlung der Redaktion ‘Der Herr der Ringe’: Tim Cain zeigt Szenen aus altem RPG Fantasy-Rollenspiel Vor über zwanzig Jahren sollte mal ein ‘Der Herr der Ringe’-Rollenspiel entstehen. Entwickler Tim Cain zeigt nun Ausschnitte aus dem geplatzten Projekt. Kurz vor dem offiziellen Release war das Spiel auf Youtube zu sehen – und zwar vollständig. Inzwischen ist das Video zwar entfernt worden, doch wie heißt es so schön? Das Internet vergisst nicht. Wie viele Menschen das Material gesehen haben, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Allerdings finden sich auf Plattformen wie Reddit Diskussionen zahlreicher User über die Vorabbilder aus ‘Der Herr der Ringe: Gollum’. Und diese fallen nicht gerade positiv aus.



‘Der Herr der Ringe: Gollum’: Wenig Begeisterung

Schon offiziell veröffentlichte Bilder des Action-Adventure-Spiels waren kritisch beäugt worden. Die Grafik wirkte auf viele nicht mehr zeitgemäß, die Systemanforderungen dafür überraschend hoch. Mit mehr Einblick in den Titel hat sich das Blatt nicht gewendet. Eher haben sich die Stimmen zur schlechten Optik verstärkt. Zu Negativstimmen zur Grafik gesellen sich nun Beschwerden über wenig innovatives Gameplay. Auch die Grundidee des Spiels, in die Rolle von Gollum zu schlüpfen, wird hinterfragt. Wetten um den Misserfolg von ‘Der Herr der Ringe: Gollum’ scheinen der Konsens zu sein.

I’ve played all LOTR games but this looks awful. I’ll be skipping this one. pic.twitter.com/efq8NA0Hyq — Somren (@Somren87) May 23, 2023

Empfehlung der Redaktion Zocker-Rocker: Rou Reynolds (Enter Shikari) Alternative Rock, Pop Punk, Post Hardcore Auch in Videospielen waren Enter Shikari, die aktuell ihr neues Album A KISS FOR THE WHOLE WORLD offerieren, bereits zu hören. Dementsprechend ist Rou Reynolds ein guter Ansprechpartner für unsere Games-Rubrik. Wie die Zukunft für den von Daedalic Entertainment entwickelten und gemeinsam mit Nacon veröffentlichten Titel aussehen mag, sieht die Gaming-Welt schon bald. Das neueste Spiel zu J. R. R. Tolkiens unsterblicher Fantasy-Buchreihe erscheint am 25. Mai für PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X/S.

