‘Der Herr der Ringe’: Tim Cain zeigt Szenen aus altem RPG

auch interessant

Dass sich unter den zahlreichen Fans der ‘Der Herr der Ringe’-Buchreihe und ihrer Verfilmungen auch einige Gamer befinden, ist anzunehmen. Zum Erscheinungszeitpunkt der Filme war eine Spiele-Trilogie geplant, die allerdings nie erschien. Ein Entwickler gibt nun Einblicke in das alte Projekt.

Tim Cain erzählt von geplatztem Projekt

Empfehlung der Redaktion ‘Der Herr der Ringe’ als dreistündiger Metal-Song Epic Metal Bradley Hall hat es sich zur Aufgabe gemacht, ‘Der Herr der Ringe: Die Gefährten’ in musikalischer Eigeninterpretation zu erzählen. Seht und hört selbst. Die ‘Der Herr der Ringe’-Trilogie (1945/55) von J. R. R. Tolkien ist eines der größten Popkulturphänomene überhaupt. Seit der Veröffentlichung wächst die Fanbase, unterstützt von multimedialen Adaptionen. Eine jedoch schaffte es nicht bis zu ihrem eigenen Release. 22 Jahre später erblicken zumindest Ausschnitte des Projekts das Licht der Welt. Timothy „Tim“Cain, den aufmerksame Videospieler unter anderem von ‘Fallout’ (1997) und ‘Fallout 2’ (1998), ‘Vampire: The Masquerade – Bloodlines’ (2004) und ‘The Outer Worlds’ (2019) kennen, spricht in einem Video auf seinem neuen Youtube-Kanal über das Spiel.



Altes Demo lässt Ziel erahnen

Empfehlung der Redaktion So beeinflusste ‘Der Herr der Ringe’ die Metal-Welt Am 29.07.1954 erschien der erste Band von ‘Der Herr der Ringe’. 60 Jahre später wäre die Rock- und Metal-Welt ohne den Fantasy-Klassiker eine andere... 2001 war der Entwickler auch am ‘Der Herr der Ringe’ -Rollenspiel beteiligt, welches über das von ihm mitbegründete Studio Troika Games in Zusammenarbeit mit Sierra Entertainment hätte erscheinen sollen. Cain erzählt in seinem Video von der geplanten Handlung. Im Zentrum hätten Figuren stehen sollen, die sich vor Frodo und seinen Gefährten in Richtung Mordor aufmachen, um den Weg freizuräumen. Dabei nehmen sie allerdings eine andere Route als die Buchhelden. Cain bezeichnet die Videospielprotagonisten als „Shadow Fellowship“. Der Eine Ring wäre im Spiel ebenso wie weitere Artefakte nutzbar gewesen – und hätte die Figuren gemäß der Vorlage negativ beeinflusst. Der entsprechende Balken wäre dem Entwickler zufolge nie geschrumpft. Am Ende davon hätte, wäre es nach ihm gegangen, eine Verwandlung der Spielerfigur in einen nicht weiter steuerbaren Ringgeist gestanden. Nicht alles davon ist dem Original ganz treu.

Vielleicht können von Cain ebenfalls geteilte Ausschnitte aus dem damals von Troika erstellten Demo Fans dennoch in Erinnerungen schwelgen lassen, die es so nie gab. Die Bilder zeigen ein von Spinnen überranntes Hobbingen, also das Dorf im Auenland, aus dem der Romanheld Frodo stammt. Geplant war das Spiel als ‘Fallout’-ähnliches Rollenspiel. Das Demo in der Engine von ‘Arcanum: Von Dampfmaschinen und Magie’ (2001) ist allerdings etwas rudimentär. Cain erklärt dazu, dass ursprünglich eine detaillierte Version geplant war.

‘Der Herr der Ringe’: Viele Spiele-Adaptionen

Empfehlung der Redaktion Der Herr der Ringe – Gollum: Erscheinungstermin bekannt Action-Adventure, Games Daedalic Entertainment und NACON gaben bisher den Erscheinungszeitraum von ’Der Herr der Ringe: Gollum’ nur vage an. Nun herrscht endlich Klarheit. Letztendlich stellte Sierra Entertainment das Projekt nach einigen Monaten wieder ein. Dennoch gibt es natürlich auch einige auf Tolkiens Romanen basierende Spiele. Handy-Titel außen vor gelassen ist das neueste ‘The Lord Of The Rings: Journeys In Middle-Earth’ (2019). In wenigen Wochen erscheint außerdem ‘The Lord Of The Rings: Gollum’, ebenfalls 2023 ‘The Lord Of The Rings: Return To Moria’. Die Liste der vor Release wieder abgesagten Veröffentlichungen zum Thema ist allerdings ebenfalls lang: Zwanzig Titel zählt eine Auflistung bei Wikipedia seit 1983.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.