Was gibt’s da zu lachen? Ach so, Herr Zahn schneidet Grimassen, während Kessler versucht, die schlimmen Nachrichten in Worte zu fassen.

Der Festival-Sommer fällt wie es scheint endgültig ins Wasser, nachdem kurz nach dem Wacken Open Air auch das Summer Breeze seine Absage verkünden musste. Aufgeben wollen die Festival-Macher aber noch nicht!

Dagegen verblasst der kalkulierte Aufreger aus dem Hause Till Lindemann beinahe: ‘Ich hasse Kinder’ – aber tut er das wirklich? Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider jedenfalls scheint anderer Meinung zu sein.

Matthew Greywolf und Falk Maria Schlegel zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Man darf sich aber auch noch auf Dinge freuen. Das neue Powerwolf-Album CALL OF THE WILD erscheint im Juli – wir sprechen mit Matthew Greywolf und Falk Maria Schlegel über die Hintergründe, die stilistische Weiterentwicklung und den einzigartigen Zusammenhalt im Wolfsrudel. Von Band-typischer Schlüpfrigkeit bis hin zu ernster Religions- und Sozialkritik deckt CALL OF THE WILD alles ab – lässt es dabei aber nicht an metallischen Faustball-Momenten mangeln.

Übrigens: Das gesamte Gespräch lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe, die am Mittwoch 16.6. erscheint. Neben der ausführlichen Powerwolf-Titelgeschichte mit allen Infos zum metallischen Wolfswerk gibt es nur in diesem Heft ein exklusives Powerwolf-Album voller rarer und unveröffentlichter Tracks. Bestellt euch das Heft mit dem Powerwolf-Album MALLEO METALUM jetzt direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/powerwolf.

Schon heute erscheinen die neuen Alben von unter anderem Crypta, Dornenreich, Go Ahead And Die, Hammer King, Interloper und Mammoth WVH, außerdem wagen wir einen Voraublick auf Fear Factory, Eisregen und Helloween – wie diese wohl bei unseren Podcastern ankommen?

Passend zum METAL HAMMER Podcast liefern wir euch ab sofort eine liebevoll handgestrickte Spotify-Playlist unter dem schnittigen Namen „Metal Hammer Podcast Playlist – remember where you heard it first“.

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

Die nächste Folge erscheint am 25.06.2021. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

