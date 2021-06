Der METAL HAMMER Podcast – Folge 16

Thomas Jensen im METAL HAMMER Podcast-Exklusiv-Interview über das Bullhead City Festival 2021 und die Zukunft des Wacken Open Air! Außerdem: Metal und (kein) Alkohol sowie die neuesten Metal-Alben (At The Gates, Hiraes, Light The Torch, Beartooth…) in der Kritik!

Was haben Gary Holt (Exodus, Ex-Slayer) und Zacke gemein? Wir erfahren es hier früher, als es dem Chefredakteur lieb ist – während Kessler beim Trinkspiel in Führung geht. Nicht die einzige Überraschung der 16. Episode des METAL HAMMER Podcast, denn auch das häufigste von Metallica in Song-Texten verwendete Wort ist weder „Yeah“ noch „Master“. Kann das mit rechten Dingen zugehen?

Thomas Jensen zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Und wir decken weitere Geheimnisse auf: Im Exklusiv-Interview mit Veranstalter Thomas Jensen erfahrt ihr bei uns zuerst, welche Pläne es für das Bullhead City Festival 2021 gibt, wie es mit dem Wacken Open Air weitergeht und wie die Festival-Macher durch die Pandemie gekommen sind.

Empfehlung der Redaktion Statt Wacken Open Air: Bullhead City im September 2021 Das Bullhead City Festival wird die (kleinere) Ersatzveranstaltung für das abgesagte Wacken Open Air 2021. Mit dabei u.a. Nightwish, Powerwolf und Blind Guardian. Diese neuen Metal-Alben nimmt sich das Podcast-Duo zur Brust: Amenra DE DOORN, Beartooth BELOW, Buckcherry HELLBOUND, Fractal Universe THE IMPASSABLE HORIZON, Hiraes SOLITARY, Light The Torch YOU WILL BE THE DEATH OF ME, Pestilence EXITIVM, Suidakra WOLFBITE, Skyeye SOLDIERS OF LIGHT, Die Apokalyptischen Reiter THE DIVINE HORSEMEN, At The Gates THE NIGHTMARE OF BEING und Lord Of The Lost JUDAS.

