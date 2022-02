Der METAL HAMMER Podcast – Folge 25

Kassettenrekorder hervorgekramt und auf „Rec“ gedrückt: Nicht nur Judas Priest und Olli Schulz hören mit, wenn der METAL HAMMER Podcast wieder auf Sendung geht. Die schwermetallische Alternative zu ‘Fest & Flauschig’ (nicht umsonst nennt man uns auch ‘Hart & Heftig’, ‘Maxi & Metal’ oder ‘Hammer & Stahl’) geht diesmal zunächst dahin, wo es weh tut.

Möchte man darüber sprechen, oder lieber nicht? Da es alle tun, müssen wir mitziehen – und nachfragen: Was hat Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray) geritten, seine (legitime!) Meinung zur Impfpflicht in dieser Form auf der Facebook-Seite einer als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften Partei zu formulieren? Wir hoffen, mit einem klarstellenden Statement des Musikers die Wogen zu glätten.

Zumal wir doch eigentlich über Musik sprechen wollen: Die neuen Songs von Kreator (‘Hate über alles’) und Arch Enemy (‘Handshake With Hell’) sorgen für Diskussionsstoff, Begeisterung und Vorfreude auf ihre neuen Alben. Wohingegen Avantasias Tobias Sammet alle Edguy-Fans enttäuschen muss. Gut, dass es trotzdem nicht an aktuellem Metal-Stoff mangelt.

Das Podcast-Duo nimmt sich unter anderem diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Amorphis HALO, Once Human SCAR WEAVER, Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators 4, Zeal & Ardor ZEAL & ARDOR, Annihilator METAL II, Nightrage ABYSS RISING und Star One REVEL IN TIME.

Manuel Gagneux (Zeal & Ardor) zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Diesmal begrüßen wir Manuel Gagneux als Interview Gast im METAL HAMMER Podcast. Der Schweizer führt ein in die Welt von Zeal & Ardor, in der sich Black Metal mit Gospel, Blues und seit neuestem auch vermehrt Industrial und Filmmusik vermischt. Ein grundsympathischer Typ und hochinteressanter Trip über alle Genre-Grenzen hinweg!

Die nächste Folge erscheint am 25.02.2022 – dann inklusive eines Interview mit Deserted Fear. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

