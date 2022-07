Der METAL HAMMER Podcast – Folge 36 mit Mantar

Back In Black – das Metal-Update

Noch etwas angeschlagen vom Iron Maiden-Konzert begibt sich der METAL HAMMER Podcast in den Wald und entdeckt: Hier lebt der Metal! Aber wie lange noch? Vom Aussterben bedrohte Tiere erheben ihre Death Metal-Stimme als Growling Creatures.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Mantar PAIN IS FOREVER AND THIS IS THE END: Das Album des Monats!

Sinner BROTHERHOOD: Kugelsicherer Heavy Metal

Oceans Of Slumber STARLIGHT AND ASH: Prog Metal mit immer weniger Metal

Witchery NIGHTSIDE: Er steht in Flammen!

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Mantar sind der angepisste deutsch-amerikanische Albtraum. METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber kitzelt aus Sänger und Gitarrist Hanno Klänhardt allerlei zum neuen Album PAIN IS FOREVER AND THIS IS THE END heraus, außerdem zum Leben und Leiden in Florida und dem Band-eigenen „Gear Of The Dark“-Podcast

Die nächste Folge erscheint am 29.7.2022, dann mit Amon Amarth über das neue Album THE GREAT HEATHEN ARMY. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

