Devin Townsend: “Metal ist das sexloseste Genre.”

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

Jetzt ist es raus: Metal ist unsexy! Betrachtet man die matschverschmierten Leiber und nassen Schweißkörper auf Festivals, sollte diese Erkenntnis im Grunde schon längst nicht mehr neu sein. In einem Allschools Magazine-Interview mit Devin Townsend auf dem Summer Breeze kam im Gespräch über lange Haare der Begriff “Metal Sexiness” auf.

Der Kanadier erschrak sofort: “Gibt es so etwas? Metal Sexiness? Eine Bande verschwitzter Typen in schwarzen Klamotten? Metal ist das wahrscheinlich sexloseste Genre, das es gibt”, so Townsend sichtlich amüsiert.

Einfacheres Arbeiten

“Aber dies macht es einem als Musiker mittleren Alters natürlich einfacher, denn man muss nicht versuchen, sexuelle Attraktivität als fundamentalen Aspekt in die Arbeit miteinzubeziehen. Ihr fragt diesbezüglich echt den falschen. Sexy ist für mich… “, Townsend macht eine Pause und überlegt lange, “… keine Ahnung. Was bedeutet sexuelle Attraktivität für mich? Essen!”

Also schmeißt beim nächsten Festival unbedingt den Grill an, wenn ihr noch Single und auf der Suche seid, denn: Essen ist sexy!