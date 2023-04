‘Diablo 4’: Neue Inhalte über Release hinaus

‘Diablo 4’ steht kurz vor dem Release und ist dementsprechend seit Wochen in aller Munde. Blizzards neueste Aussagen zum Fantasy-Rollenspiel dürfte vor allem diejenigen Franchise-Fans freuen, die das Spiel schon bald nach Veröffentlichung durchgezockt haben werden.

Laufend neue Inhalte

So plant das Entwicklerstudio nämlich auch nach Release noch Nachschub an der Inhalte-Front. Game Director Joe Piepiora zufolge wird 'Diablo 4' weiterhin erweitert. In einem Interview mit Game Informer sprach er über vierteljährliche Updates. Diese bieten zusätzliche Story-Inhalte, außerdem war auch von neuen Mechaniken und Features die Rede. Ob die Updates die Hauptquest erweitern oder sich neuen Erzählungen widmen, verriet Piepiora nicht. Zugegebenermaßen bezeichnete er die Updates auch nicht als vollständige Erweiterungen – mehr Inhalt klingt allerdings trotzdem erstmal gut.



‘Diablo 4’: Auch Neuerungen im Season-System

Weitere regelmäßige Neuerungen erhält ‘Diablo 4’ außerdem durch den Season-Battlepass. Auch hier stehen neue Inhalte alle drei Monate an, gespielt werden kann in kostenloser sowie in Premium-Variante. Die erste Season wird einige Zeit nach dem Release des Spiels starten. Anders als im Vorgänger ‘Diablo 3’ werden die Neuerungen nach den neuen Informationen von Seiten der Entwickler nicht nur kosmetischer Natur sein, was Fans überrascht.

‘Diablo 4’ erscheint am 6. Juni für PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X/S.

