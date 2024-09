Diamond Head: Brian Tatler spielt gerne bei Saxon

In einem Interview mit ‘SDTV – Stonedead Festival’ sprach Diamond Head-Gitarrist Brian Tatler darüber, wie er Anfang 2023 zu den Heavy Metal-Legenden Saxon stieß und Gründungsgitarrist Paul Quinn ersetzte. Wie der Musiker darlegte, fühle er sich sehr geehrt, bei einer derart renommierten Band zu spielen.

Deshalb spielt Brian Tatler gerne bei Saxon

Empfehlung der Redaktion Saxon: Britisches Metall Heavy Metal Seit 2020 veröffentlichten Saxon jedes Jahr ein Album – HELL, FIRE AND DAMNATION ist mittlerweile schon der 26. Longplayer. „Vor ein paar Jahren unterschrieben Diamond Head beim selben Label und Management wie Saxon, nämlich Adam Parsons“, sagte Tatler. „Dann wurde ich 2022 gefragt, ob ich für Paul einspringen würde, weil er an COVID erkrankt war. Und sie fragten mich, ob ich bereit wäre, am Wochenende beim Steelhouse Festival (in Aberbeeg, Südwales – Anm.d.A.) aufzutreten und das Set dafür zu lernen. Also tat ich das.

Doch dann ging es Paul wieder besser. Er erholte sich und war bereit, den Auftritt zu spielen. Aber sie waren dankbar und zeigten Interesse an mir, weil ich das Set gelernt hatte. Ich war neugierig und dachte, dass sie sich eventuell eines Tages noch einmal melden könnten. Doch ich begann zu überlegen, was ich wohl antworten würde, wenn sie mich fragen, ob ich einsteigen wolle. Ich war mir sicher, dass ich ‚ja‘ sagen würde.

Empfehlung der Redaktion Saxon: Originalbassist wegen Kindesmissbrauchs verurteilt Heavy Metal Der ursprüngliche Saxon-Bassist Steve Dawson hat sich in den Neunziger Jahren an einer Sechsjährigen vergangen und muss dafür nun in den Knast. Und so bekam ich etwa sechs Monate später im März 2023 einen Anruf. Adam Parsons sagte: ‚Paul verlässt die Band. Hättest du Interesse, zu übernehmen und die Songs zu lernen, bei all den anstehenden Festivals zu spielen, die wir geplant haben und bei der Tour mit Judas Priest?‘ […] Also tat ich es. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit, das Zeug richtig zu lernen. Wir probten ein paar Mal, und dann ging es los. Wir hatten ein paar Proben. Der erste Auftritt war in Athen als Vorgruppe von Deep Purple. Es war einfach fantastisch.

Ich dachte immer, vielleicht würde eines Tages eine große Band anklopfen, denn es schien lange zu dauern, bis Diamond Head die Spitze erreichen. Aber ich wusste nicht, wer es sein würde oder ob es überhaupt jemals passiert. […] Es macht mir wirklich Spaß. […] Ich kann ehrlich sagen, dass jeder einzelne Auftritt, den wir bisher gemacht haben, großartig war.“

