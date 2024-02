Saxon: Britisches Metall

METAL HAMMER: Ein Indiz für die Materialherkunft des Metalls sind nicht zuletzt auch die Texte. Britische Bands tendieren am ehesten dazu, sich mit historischen Themen auseinanderzusetzen. Und auf HELL, FIRE AND DAMNATION gibt es immerhin ganze sechs Nummern, die in diese Richtung gehen!

Biff Byford: Saxon und Maiden sind, denke ich, die Bands, die sich am meisten mit Geschichte auseinandersetzen. Wir sind beide sehr britische Metal-Bands, also interessieren wir uns automatisch auch für die britische Geschichte. Wir mögen es, über solche historischen Themen zu schreiben. Aber auch über mysteriöse oder übernatürliche Dinge. Das bietet einem am meisten Material, um spannende Geschichten zu schreiben. Klassische Rock’n’Roll-Themen wie Motorräder, Mädels und Partys werden auf Dauer etwas langweilig – und bieten nur begrenzt Substanz.

„Alles, was ein wenig härter war, wurde ignoriert.„

MH: Ein Song, den ich auf dem Album besonders interessant finde, ist ‘Pirates Of The Airwaves’, in dem es um Piratensender geht. Kannst du uns dazu etwas mehr erzählen?

BB: Gerne! Das ist nämlich eine spannende Geschichte. In den Sechzigern hatte die BBC komplett das Sagen darüber, was für Musik im Radio läuft. Und sie konnten Rock-Musik überhaupt nicht leiden. Sachen wie The Kinks oder The Rolling Stones liefen nicht im Radio. Aber das waren genau die Bands, die junge Leute wie ich hören wollten. Das Einzige, was in die Richtung kam und Airplay bekommen hat, waren The Beatles. Sie waren komischerweise von der BBC akzeptiert und hatten überhaupt keine Probleme.

BB: Gerne! Das ist nämlich eine spannende Geschichte. In den Sechzigern hatte die BBC komplett das Sagen darüber, was für Musik im Radio läuft. Und sie konnten Rock-Musik überhaupt nicht leiden. Sachen wie The Kinks oder The Rolling Stones liefen nicht im Radio. Aber das waren genau die Bands, die junge Leute wie ich hören wollten. Das Einzige, was in die Richtung kam und Airplay bekommen hat, waren The Beatles. Sie waren komischerweise von der BBC akzeptiert und hatten überhaupt keine Probleme.

Aber alles, was ein wenig härter war, wurde ignoriert. Deshalb gab es Piratensender. Sie wurden illegal betrieben und konnten spielen, worauf sie Lust hatten. Das Irre an der ganzen Sache war, dass viele von diesen Sendern nicht auf dem Festland saßen. Sie waren auf Schiffen in der Nordsee, außerhalb der britischen Hoheitsgewässer. Ich saß nächtelang vor dem Radio, um echten Rock'n'Roll auf die Ohren zu bekommen. Das waren noch andere Zeiten.

