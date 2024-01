Saxon: Biff Byford braucht kein Stimmtraining

Kein Stimmtraining für Biff Byford

In einem Interview mit dem ‘Appetite For Distortion’-Podcast wurde Biff Byford, der Frontmann von Saxon, gefragt, wie er sich um seine Stimme kümmert, während er auf Tour ist. Auf diese Frage antwortete er, dass er im Grunde gar kein spezielles Training vor den Auftritten absolviert.

„Um ehrlich zu sein, mache ich eigentlich keine stimmlichen Übungen“, erklärte der 73-jährige Biff Byford. „Ich singe einfach. Ich stehe nicht auf stundenlanges Singen im Umkleideraum. Da mache ich ja alle verrückt. Das mache ich nicht. Also gehe ich einfach raus und singe. Unsere Musik ist sozusagen an sich schon eine stimmliche Übung, also ist das in Ordnung.“ Definitiv ein interessanter Ansatz, der vermutlich nicht für jeden Sänger so funktioniert.

In Bezug darauf, wie sich seine Singstimme in den letzten fünf Jahrzehnten verändert hat, sagte Biff: „Ich glaube, meine Stimme ist im Lauf der Jahre tatsächlich besser geworden. Ich denke, ich habe jetzt mehr Kraft im tieferen Register als früher. Aber ich weiß gar nicht, warum. Ich habe wohl Glück gehabt.“

Fitness für die Tour

Auch was seine körperliche Fitness angeht, wurde der Saxon-Frontmann ausgefragt. So stellte man ihm die Frage, ob er sich in irgendeiner Weise sportlich auf seine Live-Auftritte vorbereitet. Empfehlung der Redaktion Amon Amarth: Englische Edelmänner Auf ihrem zwölften Triumphzug THE GREAT HEATHEN ARMY wagen die Szenelieblinge Amon Amarth einen Rückgriff auf ihre eigene Vergangenheit. „Ja, ich versuche, meine Ausdauer zu verbessern“, antwortete Biff. „Ich gehe ein bisschen trainieren. Aber ich habe ehrlich gesagt gerade erst damit angefangen, mehr zu trainieren und mich physisch mehr zu betätigen, um die Ausdauer aufzubauen. Ich bin sogar auf Diät und versuche im Allgemeinen, mich für die Tour wieder fit zu machen.“ Ein guter Ansatz – immerhin werden Saxon im März auf eine riesige Europatournee zusammen mit Uriah Heep und Judas Priest gehen.

