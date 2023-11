Biff Byford: Saxon sind genauso berühmt wie Maiden

Biff Byford: Irgendwer muss der Größte sein

Iron Maiden spielen in den größten Arenen – Saxon „nur“ in Theatern. Sind sie trotzdem gleichbekannt? Laut Biff Byford ja. In einem Interview mit El Cuartel Del Metal wurde der Saxon-Sänger deshalb gefragt, ob er finde, dass Saxon unterbewertet seien.

„Ich denke, das wird mit Erfolg verwechselt“, antwortete Biff. „Niemand kann größer in der Metal-Szene sein als Iron Maiden, besonders nicht in Südamerika. Dort spielen sie in Fußballstadien, mit Leuten wie Ed Sheeran oder Taylor Swift. Nur weil sie so groß sind, heißt das nicht, dass wir deshalb unterbewertet sind. Das bedeutet nur, dass wir nicht so groß wie sie sind. So einfach ist das.“

Plattenverkäufe sind nicht dasselbe wie Berühmtheit

Er erklärte außerdem, dass es einen Unterschied zwischen Plattenverkäufen und Bekanntheit gibt. „Es muss immer jemand der Erfolgreichste sein. Und Iron Maiden sind es. Das ist nun mal Fakt. Und wir lieben Maiden. Wir kennen die Jungs wirklich gut. Und sie haben einen fantastischen Job gemacht, um ihre Karriere da oben zu halten. Wir sind genauso bekannt wie Iron Maiden. Wir sind einfach nicht so erfolgreich. Das ist die einfache Wahrheit.“

Biff Byford fuhr fort zu sagen, dass es ihm nichts ausmacht, dass Saxon keine größere Band ist. „Es macht keinen Unterschied“, erzählte er. „Es ist kein großes Ding. Wenn wir nach Argentinien kommen und vor 3.000, 4.000 Leuten spielen, denken wir nicht: ‚Oh, wir sollten vor 50.000 spielen.‘ Wir haben diese Mentalität nicht. Wir kommen einfach runter und spielen für unsere Fans, die die Musik mögen, die unserer Karriere folgen und unsere Alben kaufen. Und das ist es, worum es uns wirklich geht.“ Das ist am Ende wahre Größe.

