Saxon bringen 2024 ein neues Album raus

auch interessant

In einem Interview sprach Saxon-Frontmann Biff Byford über seine Pläne für die kommenden Monate. Er sagte: „Wir sind noch immer auf Tour mit CARPE DIEM. Aber wir arbeiten schon an einem neuem Album, welches 2024 erscheinen wird. Außerdem bin ich dabei, eine weitere Soloplatte in Angriff zu nehmen. Wir haben zudem eine weitere Heavy Water-Scheibe am Start, auf der mein Sohn und ich zusammen in einer Band spielen.“ Das Werk mit Sohn Seb soll bald erscheinen.

Das Debüt von Heavy Water, RED BRICK CITY, kam 2021 raus. Die Kritik zu Biffs erstem Soloausflug, SCHOOL OF HARD KNOCKS, lest ihr hier. „Es gibt also eine ganze Menge Dinge, die für die Band und mich in den nächsten zwei Jahren passieren werden“, fügte Biff hinzu. „Wir werden einfach weitermachen, versuchen gesund zu bleiben und hoffen, dass jeder mag, was wir tun.“

Neues Futter für alle Saxon-Anhänger noch dieses Jahr

Im Jahr 2021 veröffentlichten Saxon ein Cover-Album namens INSPIRATIONS mit einiger für sie wegweisenden Stücken. Der Nachfolger MORE INSPIRATIONS wird am 24. März erscheinen und unter anderem ‘Man On the Silver Mountain’ von Rainbow beinhalten.

Nach dem Erfolg der ‘Seize The World’-Tour 2022 werden Saxon im März 2023 für eine Reihe von Europa-Terminen wieder auf Tour gehen, mit Rage als Special Guest. Hier alle Termine. Byford und Gitarrist Paul Quinn sind die einzigen verbliebenen Originalmitglieder in Saxons aktuellem Line-up.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.