Saxon: Originalbassist wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Steve Dawson, seines Zeichens Originalbassist von Saxon, muss hinter Gitter. Der Musiker wurde am vergangenen Donnerstag, den 11. April zu einer Haftstrafe von sechs Jahre verurteilt, weil er in den Neunzigern mehrfach ein sechs Jahre altes Mädchen missbraucht hat. Wie BBC News berichtet, sah es das Gericht als erwiesen an, dass sich Dawson zumindest vier Mal schuldig gemacht hat.

Laut dem zuständigen Detective Constable Robert Heath hat das Opfer „außergewöhnliche Stärke“ darin bewiesen, sich zu melden. Der frühere Saxon-Metaller habe während all der Jahre gedacht, er sei mit seinen Taten davongekommen. „Es ist klar, dass sie seine bösen Taten während ihres ganzen Lebens beschäftigt haben“, gibt Heath zu Protokoll. „Und ich hoffe, dass diese Strafe einiges dazu beiträgt, dass diese traumatischen Ereignisse hinter sich lassen kann.“

Steve Dawson wirkte bei den zwischen 1979 und 1985 veröffentlichten Saxon-Alben SAXON, WHEELS OF STEEL, STRONG ARM OF THE LAW, DENIM AND LEATHER, POWER & THE GLORY, CRUSADER und INNOCENCE IS NO EXCUSE mit. Wegen Konflikten innerhalb der Band musste der Tieftöner schließlich 1986 gehen. 1996 gründeten Dawson und Saxon-Gitarrist Graham sowie den Ex-Saxon-Drummern Pete Gill und Nigel Durham die Formation Oliver/Dawson, welche zwischen 2000 und 2012 vier Longplayer herausbrachte.

