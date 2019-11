Die besten Brettspiele für Gamer und lange Winterabende

Ihr zockt zwar am liebsten alleine vor dem Bildschirm, seid aber auch sozialen Kontakten gegenüber nicht abgeneigt? Wie wäre es dann mit thematisch passenden Brett- bzw. Gesellschaftsspielen? Die hier vorgestellten Spiele eignen sich natürlich nicht nur für Gamer, sondern machen auch einfach so Spaß.

DOOM

Dieses Brettspiel basiert auf der gleichnamigen Videospiele-Reihe und auch hier müssen UAC-Marines die Welt vor fürchterlichen Kreaturen aus der Hölle beschützen. Im Laufe des Brettspiels könnt ihr eure Ausrüstung verbessern, was wiederum bei den heimtückischen Missionen von Vorteil ist und es für euch leichter macht, Dämonen mit Glory-Kills zu töten. Das „DOOM"-Brettspiel ist ein taktisches Kampfspiel für zwei bis fünf Spieler. Ein Team besteht aus bis zu vier Marines und ein anderer Spieler übernimmt die Kontrolle über die Dämonen. Die Spielzeit beträgt circa zwei Stunden.

Die Zwerge

Dieses Brettspiel basiert auf dem gleichnamigen Fantasyroman von Markus Heitz und gemeinsam mit anderen Spielern müsst ihr als Zwerge das Böse besiegen. Jeder Spieler kann zwar seinen eigenen Helden übernehmen und verschiedene Aufträge ausführen und gegen Orks, Dunkelelfen und andere Kreaturen kämpfen, doch ihr kommt nur dann zum Sieg, wenn ihr zusammenarbeitet und die legendäre Feuerklinge schmiedet. Zu jeden Zweg gibt es eine Charaktertafel, auf der werden die wichtigsten Infos und Attribute zu eurer Spielfigur zusammengefasst, damit ihr sie jederzeit im Blick habt. „Die Zwerge“ eignet sich für zwei bis fünf Spieler ab 10 Jahren und die Spielzeit beträgt in der Regel 60 bis 90 Minuten.

Civilization – Ein neues Zeitalter

Dieses Brettspiel basiert auf den Aufbau-Strategiespielen aus der „Sid Meier’s Civilization“-Reihe und das Spielprinzip wurde nahezu 1:1 für das Brettspiel umgesetzt: Ihr müsst mit eurem Volk die Geschichte neu schreiben, geschickt Diplomatie einsetzen und eure Ressourcen sinnvoll nutzen, um euer Volk zu erweitern und als Sieger aus diesem Brettspiel hervorzugehen. „Civiliation – Ein neues Zeitalter“ eignet sich für zwei bis vier Spieler. Die Spielzeit beträgt zwischen einer und zwei Stunden.

Munchkin Warhammer 40.000

Dieses Kartenspiel kombiniert das düstere Sci-Fi-Universum von „Warhammer 40.000“ mit dem Munchkin-Spielprinzip aus aberwitzigen Helden, beeindruckenden Monstern und jeder Menge Schätze. In „Munchkin Warhammer 40.000“ haben die Munchkins verschiedene Armeen und können sogar Allianzen bilden. Jeder Spielzug ist in vier Phasen aufgeteilt und das Hauptspiel besteht aus 168 Karten. Es gibt aber auch noch zwei Erweiterungen, mit über 390 neuen Karten, mit denen „Munchkin Warhammer 40.000“ unzählige Stunden Spielspaß und Abwechslung bietet. Für drei bis sechs Spieler. Spielzeit: 60 bis 90 Minuten.

Star Wars Rebellion

Direkt vorweg die Warnung: Wer gerne mal Sachen verliert, für den ist „Star Wars Rebellion" vermutlich nichts. Denn das Brettspiel beinhaltet über 150 Miniaturen aus Plastik. Wenn euch das nicht abschreckt, erwarten euch epische Schlachten zwischen der Rebellanallianz und dem scheinbar übermächtigen Galaktischen Imperium. Ihr habt die Wahl, auf welche Seite ihr euch schlagen wollt und könnt wichtige Eckpfeiler der klassischen „Star Wars"-Trilogie nachspielen. So lässt sich Luke Skywalker zum Jedi-Ritter ausbilden oder als Darth Vader könnt ihr gar Han Solo in Karbonit einfrieren. Die Wahl liegt bei euch. Für zwei bis vier Spieler. Die Spielzeit beträgt drei bis vier Stunden.

