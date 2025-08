Die Metal-Alben der Woche vom 01.08. mit Accvsed, Slime, Nighthawk u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 06.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Turnstile, Gruesome und A-Z.

Katatonia Der behäbige Einstieg bleibt leider auch der eingängigste Song, der Rest wabert sperrig vor sich hin, Minimalismus sorgt für Langeweile. (Hier weiterlesen) Volbeat Den tollen Auftakt 'Devils Are Awake' durchziehen Melodien zum Niederknien, die Live-Gitarrist Flemming C. Lund bei der gemeinsamen Aufnahme im Studio einspielte. (Hier weiterlesen) Gaahls Wyrd Atmosphäre schlägt hier eindeutig Action, es wird viel zu ominösen Klängen ins Mikro genuschelt. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe.