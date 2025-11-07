Toggle menu

Die Metal-Alben der Woche vom 07.11. mit Omnium Gatherum, Kadavar u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 07.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Agnostic Front und Novembre.
  • Agnostic Front
    1 von 10
    Agnostic Front ECHOES IN ETERNITY
  • Bogwife
    2 von 10
    Bogwife FROM ASHES
  • Caskets-12
    3 von 10
    Caskets THE ONLY HEAVEN YOU’LL KNOW
  • Drain
    4 von 10
    Drain ...IS YOUR FRIEND
  • Kadavar
    5 von 10
    Kadavar KIDS ABANDONING DESTINY AMONG VANITY AND RUIN
  • My Darkest Hate-12
    6 von 10
    My Darkest Hate RUST AND BONES
  • Novembre-12
    7 von 10
    Novembre WORDS OF INDIGO
  • Omnium
    8 von 10
    Omnium Gatherum MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY
  • Pupil-Slicer
    9 von 10
    Pupil Slicer FLESHWORK
  • Waldgefluester
    10 von 10
    Waldgeflüster KNOCHENGESÄNGE
Omnium Gatherum

MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY mag kein übergroßer oder sonderlich innovativer Wurf aus dem Finnenlager sein, Vanhalas unvergleichliche Riff-Kunst hebt jedoch selbst Standards wie ‘Ignite The Flame’ oder ‘Streets Of Rage’ auf ein anderes Niveau. (Hier weiterlesen)

May the Bridges We Burn Light the Way (CD Digipak)
Kadavar

Nachdem sich die Wahlberliner mit dem starken Album I JUST WANT TO BE A SOUND klanglich zu neuen Ufern freigeschwommen hatten, folgt weniger als ein halbes Jahr darauf ein unerwarteter Nachschlag. (Hier weiterlesen)

Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Novemberausgabe sowie der am 14.11.2025 erscheinenden METAL HAMMER-Dezemberausgabe.

***

***
