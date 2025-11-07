Die Metal-Alben der Woche vom 07.11. mit Omnium Gatherum, Kadavar u.a. 1 von 10 Agnostic Front ECHOES IN ETERNITY

2 von 10 Bogwife FROM ASHES

3 von 10 Caskets THE ONLY HEAVEN YOU’LL KNOW

4 von 10 Drain ...IS YOUR FRIEND

5 von 10 Kadavar KIDS ABANDONING DESTINY AMONG VANITY AND RUIN

6 von 10 My Darkest Hate RUST AND BONES

7 von 10 Novembre WORDS OF INDIGO

8 von 10 Omnium Gatherum MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY

9 von 10 Pupil Slicer FLESHWORK

10 von 10 Waldgeflüster KNOCHENGESÄNGE Previous Image Next Image

MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY mag kein übergroßer oder sonderlich innovativer Wurf aus dem Finnenlager sein, Vanhalas unvergleichliche Riff-Kunst hebt jedoch selbst Standards wie ‘Ignite The Flame’ oder ‘Streets Of Rage’ auf ein anderes Niveau. (Hier weiterlesen)

Nachdem sich die Wahlberliner mit dem starken Album I JUST WANT TO BE A SOUND klanglich zu neuen Ufern freigeschwommen hatten, folgt weniger als ein halbes Jahr darauf ein unerwarteter Nachschlag. (Hier weiterlesen)

