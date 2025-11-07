Die Metal-Alben der Woche vom 07.11. mit Omnium Gatherum, Kadavar u.a.

Omnium Gatherum
MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY mag kein übergroßer oder sonderlich innovativer Wurf aus dem Finnenlager sein, Vanhalas unvergleichliche Riff-Kunst hebt jedoch selbst Standards wie ‘Ignite The Flame’ oder ‘Streets Of Rage’ auf ein anderes Niveau. (Hier weiterlesen)
Kadavar
Nachdem sich die Wahlberliner mit dem starken Album I JUST WANT TO BE A SOUND klanglich zu neuen Ufern freigeschwommen hatten, folgt weniger als ein halbes Jahr darauf ein unerwarteter Nachschlag. (Hier weiterlesen)
