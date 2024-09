Die Metal-Alben der Woche vom 13.09. mit In Extremo, Flotsam And Jetsam, Wolfbrigade u.a.

1 von 21 Agrypnie ERG

2 von 21 A Killer's Confession VICTIM 1

3 von 21 Chaosbay ARE YOU AFRAID?

4 von 21 Dale Crover GLOSSOLALIA

5 von 21 Firtan ETHOS

6 von 21 Flotsam And Jetsam I AM THE WEAPON

7 von 21 Glare Of The Sun TAL

8 von 21 In Extremo WOLKENSCHIEBER

9 von 21 The Jesus Lizard RACK

10 von 21 Kalandra A FRAME OF MIND

11 von 21 Mordkaul FEED THE MACHINE

12 von 21 Oceans Of Slumber WHERE GODS FEAR TO SPEAK

13 von 21 Satan SONGS IN CRIMSON

14 von 21 Spirit Mother TRAILS

15 von 21 Stryper WHEN WE WERE KINGS

16 von 21 Timeless Fairytale A STORY TO TELL

17 von 21 Trelldom ...BY THE SHADOWS...

18 von 21 Victory CIRCLE OF LIFE

19 von 21 Winterfylleth THE IMPERIOUS HORIZON

20 von 21 Wolfbrigade LIFE KNIFE DEATH

21 von 21 Zetra ZETRA Previous Image Next Image

Der feuchtfröhliche Titel-Track mit seinem an Muse erinnernden Shuffle ist ein optimaler Einstieg, und das sich anschließende ‘Weckt die Toten’ mit seinen wabernden Keyboards wird mit Sicherheit zur Live-Hymne avancieren. Der Mitsingschlager ‘Unser Lied’ gehört ebenfalls in künftige Setlists – genauso wie der ans Herz gehende Trauer-Track ‘Feine Seele’ und das keine Gefangenen machende ‘Blutmond’. (Hier weiterlesen)

Flotsam And Jetsam: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu I AM THE WEAPON

Im Grenzgebiet zwischen Thrash- und Power Metal fühlen sich Flotsam And Jetsam hörbar wohl und lassen auf I AM THE WEAPON ihre Muskeln spielen. Angriffslustig (‘Gates Of Hell’, ‘The Head Of The Snake’) und hymnisch (‘Cold Steel Lights’, der Titel-Song), immer mit dem richtigen Verhältnis aus Aggression und Melodie – im Pit treffen sich Testament- und Nevermore-Fans zum gemeinsamen Bangen. Ein Brett und der perfekte Metal-Sommer-Soundtrack. Sebastian Kessler (5,5 Punkte)

Von Flotsam And Jetsam kann man immer wieder nur überrascht sein: Den US-Amerikanern gelingt das kleine Kunststück, auch auf ihrem aktuellen Album I AM THE WEAPON kein Jota von ihrem ursprünglichen Stil abzuweichen, um gleichzeitig neue, überraschende und zeitgemäße Kolorierungen unterzumischen. Wie sie das machen? Sie nutzen ihre Songs als Waffen! Nomen est omen, könnte man also bei dieser Scheibe (erneut) sagen! Matthias Mineur (5 Punkte)

Flotsam And Jetsam sind die vermutlich einzige Band ihrer Generation, die bei der ausgeleierten Aussage „wir werden mit dem Alter immer besser“ tatsächlich recht haben. Mit den letzten zwei Alben legten sie gnadenlos zwei Höhepunkte ihrer Diskografie hin, mit I AM THE WEAPON sogar eines ihrer besten Alben überhaupt. Die Mischung aus kugelsicherem Thrash und dem mittlerweile dem Sound hinzugefügten Klassik-Metal ist einfach grandios. Simon Ludwig (5,5 Punkte)

Was zur Hölle ist mit den altehrwürdigen Recken Flotsam And Jetsam los? Seit ein paar Alben geht bei den Amis so dermaßen die Post ab, dass man fast in Deckung gehen muss, um nicht von einem der schneidenden Riffs niedergemetzelt zu werden. Die aktuelle Stilmischung steht den Power-Thrashern gut zu Gesicht und scheint neue Energie in der Truppe um Charaktersänger Eric Knutson zu entfachen, die mit I AM THE WEAPON (Nomen est omen!) erstmalig die Soundcheck-Spitze erklimmt! Katrin Riedl (5 Punkte)

Wolfbrigade

Wolfbrigade vermengen dabei die Genre-typische Rotzigkeit mit stählerner Wildheit in Songs, die selten länger als drei Minuten dauern. Das ist man von der Band nicht nur gewohnt, sondern erwartet es vielmehr von ihr. (Hier weiterlesen)

