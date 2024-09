Wolfbrigade enttäuschen im Grunde nie: Wer den zügellosen Prügelorgien der Schweden etwas abgewinnen kann (oder zumindest einschlägigen skandinavischen Bands, die ähnliches Gebolze veröffentlichen), wird auch mit LIFE KNIFE DEATH glücklich. Rabiate und in Punk getränkte Riffs prallen auf melodische Black Metal-Einflüsse (‘Disarm Or Be Destroyed’), groovigen Thrash Metal (‘Life Knife Death’, ‘Unruled And Unnamed’) oder blitzschnelle Gitarrensalven (‘Your God Is A Corpse’); Wolfbrigade vermengen dabei die Genre-typische Rotzigkeit mit stählerner Wildheit in Songs, die selten länger als drei Minuten dauern. Das ist man von der Band nicht nur gewohnt, sondern erwartet es vielmehr von ihr.

Wolfbrigade bedienen auf LIFE KNIFE DEATH die komplette Bandbreite ihres Schaffens und schlagen dabei in unterschiedliche Extreme aus. Spektakulär ist das auf Album Nummer zehn längst nicht mehr, aber die Truppe weiß immerhin, wie sie auf ihre alten Tage mit LIFE KNIFE DEATH noch mal eine zünftige Krawallorgie veranstaltet. Und das klappt nach wie vor erstaunlich gut, gleichwohl es der Platte an wirklichen Hits mangelt.

