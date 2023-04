Die Metal-Alben der Woche vom 14.04. mit Metallica, Overkill, Holy Moses u.a.

1 von 11 Ashrain REQUIEM RELOADED

2 von 11 Black Orchid Empire TEMPUS VERITAS

3 von 11 Deimos' Dawn ANTHEM OF THE LOST

4 von 11 Dødheimsgard BLACK MEDIUM CURRENT

5 von 11 The Hellfreaks PITCH BLACK SUNSET

6 von 11 Holy Moses INVISIBLE QUEEN

7 von 11 Jesus Piece ... SO UNKNOWN

8 von 11 L.A. Guns BLACK DIAMONDS

9 von 11 Metallica 72 SEASONS

10 von 11 Overkill SCORCHED

11 von 11 Poison Ruïn HÄRVEST Previous Image Next Image

Die Vorab-Tracks ‘Lux Æterna’ (exquisiter Achtziger-Metal), ‘Screaming Suicide’ (nach mehreren Durchläufen ein ausgewachsener Grower), ‘If Darkness Had A Son’ (ausgeklügelter Groover) und das schwungvolle Titelstück liefern einen runden Eindruck davon, was noch auf dem Longplayer schlummert – und stehen in Einklang mit dem, was Kirk Hammett über die Platte sagt. (Hier weiterlesen)

72 SEASONS bei Amazon

Während Derwisch Bobby „Blitz“ Ellsworth wie üblich in unterschiedlichen, teils absonderlichen Höhen-, Intensitäts- und Geschwindigkeitsstufen kreischt und gurgelt, klingt in einigen Songs – und zwar nicht statt, sondern zusätzlich zur brachialen Thrash-Basis – ein auffälliger Heavy Metal-Einschlag durch. (Hier weiterlesen)

SCORCHED bei Amazon

Auf ­INVISIBLE QUEEN bellen Holy Moses wie in ihrer glorreichen Frühphase und bäumen sich unter dezent gesäten melodischen Untermalungen zum großen Finale noch einmal mit aller Kraft auf. (Hier weiterlesen)

INVISIBLE QUEEN bei Amazon

